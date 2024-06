Nuevamente, el ex jugador pide la cabeza del técnico de la selección chilena. Ahora, La Roja se mentaliza en las clasificatorias mundialistas.

Mundialista chileno vuelve a pedir despido para Ricardo Gareca: "Chile no ha mejorado nada con él"

Una triste eliminación tuvo la selección chilena tras empatar con Canadá sin goles en el último partido del Grupo A de la Copa América 2024 y se despide con dos puntos y cero conquistas a favor.

Y buscando reflexiones, BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador Miguel Ángel Neira, quien criticó duramente el desempeño de los jugadores chilenos en la cancha de la ciudad de Orlando.

“Cuando un equipo no entra a ganar, es imposible que gane y mientras el partido estuvo normal once contra once, el único que propuso ganar fue Canadá, Chile nada y lo hizo después con pelotazos y con centros”, sostuvo Neira.

Siguiendo con el detalle del encuentro, el ex Universidad Católica le dio con todo a un jugador en particular. “El cambio de Bolados, era para Brereton, porque Chile jugó todo el rato tirando para la pelota para arriba y ya sabemos que en la selección Bolados no rinde, si ni siquiera es titular en Colo Colo“, afirmó el mundialista de España 1982.

Neira le da con todo a Ricardo Gareca

Es uno de los mayores críticos del trabajo de Ricardo Gareca al mando técnico de La Roja y tras este partido, ratificó sus dichos donde señala que el equipo de todos no ha mostrado una gran mejoría y no debería seguir como DT de Chile.

“Mejoría en lo que venía haciendo Chile antes que llegara Gareca, nada. Soy el único que mantiene que no debe seguir si Chile no ha mejorado nada, lo único que ha hecho es ganarle a Paraguay, que vieron cómo son y lo malo que eran”, detalló el ex futbolista.

En su intervención también reveló una importante situación que estaría ejerciendo el Tigre en el medio. “Gareca se ganó a todos los periodistas y no se por qué, no lo entiendo”, aseveró.

Finalmente, criticó la falta de personalidad de algunos jugadores y en ese sentido, extrañó a Arturo Vidal o Gary Medel. “Faltaron los Vidal o Medel para discutir con el árbitro, ahora no hay nadie que haga eso”, cerró Neira.

Neira no dejó pasar este fracaso de La Roja y no quiere que siga Gareca (Archivo)

¿Qué viene para la selección chilena?

En septiembre, debe retomar el proceso de las clasificatorias mundialistas rumbo a Norteamérica 2026 donde deberá enfrentar a Argentina como visita y a Bolivia como local.