Claudio Bravo no dirá presente en los amistosos de junio de la Selección Chilena y su decisión de marginarse de La Roja ha causado diversas reacciones del medio, ex jugadores e incluso los propios hinchas.

Uno que pidió no dramatizar mucho la ausencia del portero del Real Betis en el equipo de Eduardo Berizzo fue Miguel Ángel Gamboa, ex jugador y emblemático jugador de La Roja en el Mundial de España 1982.

Para Gamboa, Bravo debe estar en Eliminatorias. | Foto: Photosport

En conversación con el diario El Mercurio, Gamboa fue enfático: “Me parece bien, acaba de terminar una temporada larga y los partidos de junio no tienen trascendencia. Todos sabemos el nivel que tiene y no porque no juegue un par de amistosos va a ser malo. Además, tiene 40 años, no es joven”.

El ex jugador no quiere pensar mal de uno de los jugadores responsables de poner a Chile en el primer orden del fútbol mundial y pidió no dramatizar con su decisión de restarse de los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

“No lo tomo por ese lado (de no mostrar interés). No quiero ser mal pensado; es un descanso nada más. Tampoco creo que esté mirando en menos a los demás compañeros. Para las eliminatorias debe estar”, aseguró en el cierre.