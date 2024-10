La Selección Chilena tuvo una desastrosa presentación en Barranquilla y fue superada de principio a fin por Colombia, equipo que no tuvo piedad con La Roja y la humilló por 4-0 dejándola hundida en el último lugar de la tabla de posiciones.

La caída de La Roja en tierras colombianas significa la cuarta de la era Ricardo Gareca en Clasificatorias en la misma cantidad de partidos disputados; Argentina de visita, Bolivia y Brasil de local y la última ante Colombia en calidad de forastero.

“Gareca juega a defenderse, nada más que eso. Para poder atacar se necesita jugadores como Cabral, Palacios, Valdés asociándose con Tapia y Vargas se puede hacer algo más, pero con otro sistema”, analizó de entrada Toby Vega en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Chile fue humillado por Colombia. | Foto: Photosport

Vega cree que el ciclo Gareca llegó a su fin: “No les llegó el mensaje a los jugadores y me quedan dudas de por qué jugadores no quieren ir a la Selección, me llama la atención. No sé si será porque van últimos o por Gareca, pero el mensaje no llegó”.

“Claramente que para competir hay que tener el balón, hacer daño y no solo defenderse. El cambio tiene que estar, no sé cómo lo van a solucionar, pero acá se tiene que pensar en el Mundial 2030 con jugadores que aún les falta madurar”, sumó.

Vega, sin asco, propone nuevo técnico para la Selección Chilena en el cierre y pide pensar en el futuro: “Hay que darle la oportunidad a un técnico chileno, porque tampoco se puede gastar tanta plata y la ANFP está quebrada. Es momento de decir ‘hasta acá llegamos, pensemos en el próximo Mundial y preparemos a todos estos jugadores jóvenes para lo que viene’”, cerró.

La Roja en noviembre

La Roja se volverá a juntar en el mes de noviembre cuando tenga que enfrentar a Perú en Lima y recibir la visita de Venezuela en el Estadio Nacional por la Fecha 11 y 12 de las Clasificatorias, respectivamente.