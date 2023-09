La Selección Chilena tiene la soga al cuello y necesita sumar dos victorias ante Perú y Venezuela, respectivamente, para volver a estar en carrera por el Mundial de 2026. En la nómina anterior, Mauricio Isla y Claudio Bravo otra vez no aparecieron, pese a que en esta pasada los dos fueron reservados.

El Mundialista con Chile en Francia 98, Fabián Estay, es claro y sabe que el cuadro chileno necesita tanto a Bravo como al Huaso, quienes muestran su nivel en Europa y Sudamérica, respectivamete.

“Claudio está vigente, por supuesto que sí. Por algo está en Europa. Es un tipo que no sólo en la cancha te ayuda, sino que fuera del campo también lo hace. Es un tipo elocuente, inteligente y creo que es bueno para el grupo. En la Selección, en este camino hacia el 2026, Claudio puede ser muy importante“, dijo Estay.

El Fabi también se enfoca en lo de Isla argumentando que “había dejado de jugar, va a Independiente, muestra su buen nivel y queda claro que junto a Claudio Bravo son jugadores de Selección. El recambio no se está dando, nuevamente, porque no hay tanta materia prima y deben estar“.

El ex seleccionado es claro y apuesta por los Sub 40. “Lo dije hace un tiempo hay jugadores con 40 años que siguen siendo figuras y se nota que no hay recambio“.

Mauricio Isla está mostrando con creces que sí debe estar en la Selección (Instagram)

Nulo recambio

Estay, al igual que varios exjugador de la Roja, están preocupados porque siente que no hay chances para nuevos jugadores y que éstos no dan con la responsabilidad.

“Es un tema complejo y no sé por qué sucede esta situación. Se estará trabajando o bien hay muchos intereses creados, no sé. No se potencia a la gente joven, el recambio no ha venido y ahí está la respuesta a que Isla pueda volver a la Selección. Merecimientos tienen y veremos lo que pasa, Berizzo está en una presión importante. Colo Colo y Chile tienen una gran presión“, terminó.

¿Qué pasa con Mauricio Isla y Claudio Bravo en la Selección?

El arquero Claudio Bravo y el lateral Mauricio Isla no estuvieron en la última nómina de la Selección Chilena. Ambos jugadores fueron reservados, aunque eso no asegura a que estén en el listado final para los partidos ante Perú y Venezuela por Clasificatorias.