La pugna entre Eduardo Berizzo y Claudio Bravo en la Roja data para varios meses más. El técnico de la Selección Chilena no le perdona al experimentado capitán y jugador del Real Betis su ausencia en la última Fecha FIFA para los partidos ante Cuba, Bolivia y República Dominicana.

Sin duda, la ausencia de Bravo no le cayó bien a Berizzo y el estratega borró totalmente al meta experimentado. Pese a ello, la Federación de Fútbol de Chile con el visaje del Toto hicieron la respectiva reserva del futbolista.

El periodista Marco Escobar en DSports Chile dio a conocer esta situación y de varios jugadores más que están en el radar de la Selección Chilena para los partidos ante Perú y Venezuela, respectivamente.

“Reservados: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz y Válber Huerta. Se reservan 60 y vienen entre 28 ó 29 jugadores. Pueden estar en la planilla del partido, 23 jugadores”, empezó diciendo Escobar en su relato.

También, el periodista que sigue a la UC fue claro al decir y reafirmar que “Bravo, Isla, Díaz y Huerta. Reservados, ojo. Algo te da indicios. Si usted me apura, b va a llegar a la lista de los que estarán entre los citados para Perú y Venezuela”.

¿Y qué pasa con Claudio Bravo?

La pregunta de todo el panel de “De Fútbol se Habla Así” fue clara: ¿Qué pasará con Bravo para los partidos ante los del Rimac y el cuadro llanero?.

“¿Y Claudio Bravo?” preguntaron al unísono Pablo Flamm y Jorge Pellicer. La respuesta de Escobar fue clara: “¿Le digo algo? Está reservado, pero no va a venir. No, no lo van a citar”, terminó.

¿Por qué Claudio Bravo no es citado a la Roja?

El arquero Claudio Bravo no es considerado por Eduardo Berizzo a raíz de la petición de vacaciones que hizo el meta del Betis al cuerpo técnico de la Roja. La solicitud de no estar en la Fecha FIFA de junio molestó al entrenador de Chile y por eso lo dejó fuera de los partidos de las Clasificatorias.