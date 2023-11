Alexis Sánchez mostró su malestar con las condiciones del camarín de la Selección Chilena en el estadio Monumental. Maravilla expresó que hay duchas en mal estado y una fuga de excremento. “Tú llegas al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando… y del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Entonces tú dices: ‘¿Es una selección o un equipo de tercera (división)’? Y todo suma”.

Óscar Wirth se refirió a las palabras del futbolista del Inter de Milán en conferencia de prensa.“Es que la verdad no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, él no es una persona que día a día tenga que soportar eso. Él vive bajo la excelencia misma, no creo que pase eso en el equipo donde él está”, dice el arquero de la Selección Chilena.

El Gato tiene dudas sobre las condiciones de los vestidores afectan en el rendimiento deportivo. “Si llega a pasar circunstancialmente como él dice eso. Es como las tantas veces que uno tiene que ir a jugar a otro lado. Por decirte, vas a jugar a Bolivia, encuentras un camarín que no es cómo a uno le gustaría, vas a Paraguay es lo mismo, a Ecuador. No sé si sea algo relevante en lo que significa el rendimiento futbolístico”.

De hecho, el mundialista de España 1982, dejó un potente mensaje para Maravilla. “El problema no es que el baño esté bueno o malo, el problema es que tienes que jugar mejor a la pelota, compadre”.

“Si cuando se le pregunta de fútbol, tiene que responder fútbol, cuando se le pregunta de infraestructura, que responda de infraestructura. Ese es el problema de la gente que va para afuera, que se siente con la autoridad de poder decir, ‘yo trabajo todos los días’, sí tú trabajas todos los días hace cuánto tiempo en un lugar así, pero tú no creciste así ¿Cuándo estabas en Tocopilla era así?”, agregó.

Alexis Sánchez recibe críticas tras su reclamo por los baños del Monumental (Foto: Photosport)

Entiende el reclamo

Óscar Wirth pese a sus críticas,aseguró que comprende el reclamo de Alexis Sánchez por los vestuarios. “Entiendo lo que él dice. No debiera”. Además, entrega su visión sobre la realidad de nuestro balompié. “Tú escuchas a la gente que está relacionada con el fútbol ¿Qué es lo que quiere? Que su selección vaya al Mundial ¿Quiénes tienen que ir al Mundial? Obviamente que los que hacen las cosas mejor, no los que lo hacen peor. Bajo a ese prisma, nosotros tendríamos que haber ido muy pocas veces a un Mundial, porque no nos caracterizamos por hacer las cosas bien”.

“El fútbol nuestro competitivamente, internacionalmente ¿De qué nivel es? ¿Por qué tu tienes que pensar que tienes que clasificar al Mundial? ¿Por qué a Alexis Sánchez se le ocurrió y porque dice que tendríamos que hacer así las cosas? Este no es un problema de enfoque de vida, es un problema de conducta de vida que es diferente”, complementó entregando un concepto.

Lo que expone lo mencionó mencionando a Marcelo Bielsa, ex DT de la Selección Chilena y actual estratega de Uruguay. “¿Dónde se nota este concepto que yo te digo? Cuando llegó Bielsa, le dio a esto un carácter serio y con seriedad se lograron cosas muy importantes. Incluso, ni siquiera las logró él, vino otro compadre después que es la antítesis de Bielsa, se llevó todos los aplausos porque tenía todo armado y consiguió las cosas como es el caso de Sampaoli. Pero para poder realmente funcionar bien, tú precisas hacer las cosas bien sin que necesariamente esto signifique que vas a tener buenos o malos resultados”.

“Extrapolando esto a Uruguay ¿Qué dice la gente de Uruguay después de haberle ganado a Argentina? No es ni un Dios, ni un compadre que no valga nada, es una persona que trabaja en el fútbol, pero es serio. Trabaja seriamente. Es una cosa que nosotros no hacemos”, complementó.

La renovación

Óscar Wirth asegura que no se han sacado jugadores que marquen la diferencia en el último tiempo. “Si te invito a que digas cuál arquero vale la pena aquí chileno, Claudio Bravo ¿Desde cuándo es Claudio Bravo la persona que vale la pena? Desde hace 15 o 20 años ¿En 15 o 20 años nos has sacado ningún otro arquero?”.

“Lo mismo en puestos donde hubo personas que han marcado la diferencia. Los Vidal han marcado la diferencia, los Alexis han marcado la diferencia, los Medel han marcado la diferencia”, añadió.