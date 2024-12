El conflicto que se vive en Colo Colo entre el plantel y la dirigencia, por diferencias en los premios de Copa Libertadores, provocó una compleja situación el pasado viernes, en la presentación de las actividades para el centenario.

Los jugadores se ausentaron del evento en el Estadio Monumental, acusando más tarde por medio de una carta de los capitanes que no habían sido invitados a este lanzamiento.

Esto ha generado varias reacciones en el entorno del Cacique, como de Óscar Wirth, histórico que fue campeón con los albos en 1979. En diálogo con BOLAVIP opinó al respecto e hizo un llamado de atención por lo sucedido.

“Es difícil tener una respuesta sensata. Yo he escuchado hablar a (Aníbal) Mosa y dice que no es verdad lo que dicen los jugadores, que los jugadores se aprovecharon de la instancia y como salieron campeones, ahora quieren que les paguen algo que supuestamente ya les habían adelantado, ya le habían pagado. No sé cómo se dio al final eso”, comenzó planteando.

Óscar Wirth defendió la portería de Colo Colo en la temporada 1979.

“Uno tiene que tener presente en este tipo de cosas, que cuando tú le abres una llave a un grupo de personas en un momento determinado, cuando le abres la llave, después ya cerrarla se hace muy difícil“, comentó el ex arquero respecto al trato del presidente de Blanco y Negro con el plantel.

“Son las reglas del juego que tú tienes que colococar desde un comienzo, ese es la cosa. Yo entiendo que de pronto existen estos incentivos, pero reglamentariamente no son obligación, son incentivos. Obligaciones son los pagos mensuales que tienen que tener cada uno de los jugadores por los contratos firmados”, agregó Wirth.

El llamado de atención de Óscar Wirth al plantel de Colo Colo

Luego, el mundialista en España 1982 se lanzó directamente contra la actitud de los futbolistas, por no adelantarse a la jugada y asistir de todas formas a esta importante instancia, previo a la celebración de los 100 años del club.

“Cuando yo los escucho hablar y hablan con el amor que sienten por la institución, llegar a una instancia como esta y decir ‘sabes que no me importa nada porque no me han pagado’, les faltó un poco de grandeza para decir ‘me acerco a este momento y obviamente que lo otro no lo dejo de lado y en algún momento me lo tienen que cancelar’, si realmente tiene que ser así”, opinó quien defendió a los cuatro grandes del país.