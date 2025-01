Colo Colo consiguió un trabajado empate este jueves ante Deportes Limache. El conjunto “Cervecero”, que acaba de ascender a Primera División, le puso tarea al “Cacique” en varios aspectos, siendo el arco uno de los puntos que más debe mejorar.

Los dos tantos de la visita fueron, para la gran mayoría, responsabilidad de Brayan Cortés, portero que permaneció en la institución luego de una larga teleserie en donde él busco nuevos aires que finalmente no llegaron jamás.

Óscar Wirth, histórico meta de la Selección Chilena y mundialista en España 82′ con la camiseta de La Roja, abordó los errores del “Indio” ante Deportes Limache en diálogo con BOLAVIP, asegurando que, a su edad, no debiera tener estos errores.

“Puedo señalar de que cuando en un momento determinado a la gente le llama la atención porque hace algunas atajadas que son interesantes, lo importante es que a la edad que él tiene sean mucho más las atajadas interesantes que los sin sabores, porque se lo crea al público, se lo crea a sus compañeros, a todo el mundo cuando comete un error”, dijo de entrada el exportero

Óscar Wirth le pone techo a la carrera de Brayan Cortés

Si bien mucho se habla de que Brayan Cortés es el sucesor de Claudio Bravo, el mundialista con La Roja asegura que no hay comparación entre el uno y el otro: “No hay más. Lamentablemente no y ya lo hemos señalado en muchas conversaciones que hemos tenido de que hay un déficit muy grande en el fútbol chileno en varios puestos”.

Brayan Cortés se transformó en blanco de críticas por los goles recibidos este jueves ante Deportes Limache (Foto: @colocolooficial)

En esa línea, agregó: “En el arco específicamente yo te digo desde un Bravo que se fue de aquí hace 15 años atrás más o menos, y a estas alturas, digamos, ¿Quién aparece realmente pensándose que va a ser la persona que va a reemplazar a un jugador de la categoría de Claudio Bravo?”.

Al cierre, tajantemente recalcó: “No aparece nadie. Entonces, ¿Cómo puede ser que en 15 años no se haya conseguido alguien? Algo raro hay ahí que no lo veo bien”.