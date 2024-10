Las Eliminatorias Sudamericanas siguen su curso. Este martes volverá a rodar el balón, cuando la Selección de Colombia y la Selección Chilena se vean las caras en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 10.

Uno que sabe lo que es jugar en el fútbol chileno y el colombiano es el argentino Rodrigo Holgado, actual delantero América de Cali, que hoy disfruta de un gran momento.

El comienzo para el ex Coquimbo Unido no fue para nada fácil pero ya se comienza a adaptar al país que cuenta con varias plantaciones de café, y ahora ya suma 10 goles y tres asistencias en la actual temporada, números que tienen a Los Escarlatas en la primera posición del Clausura.

En su momento, Holgado sonó con fuerza para reforzar a la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Rodrigo Holgado y su gran sueño: vestir la camiseta de Chile

En medio del partido entre La Roja y La Tricolor, el ex Curicó Unido conversó con AS Chile y mostró sus ganas de poder vestir la camiseta del Equipo de Todos en algún momento.

“La tramitación de la ciudadanía chilena se trabó un poco. No sé bien qué es lo que falta, pero todavía seguimos viendo el tema con los abogados. Y es algo que me encantaría, porque Chile me dio todo. Pienso en volver, porque fuimos muy felices allá”, aseveró.

Bajo la misma línea, Holgado resaltó que “a cualquier jugador le gustaría estar en la Selección. Como te digo, Chile me dio mucho y sería algo tremendo. Es un país que siempre lo tengo en el corazón”, sentenció.

Colombia vs. Chile, día y hora

Chile salta a la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla este martes 15 de octubre a las 5:30 de la tarde de Chile continental, duelo válido por la Fecha 10 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.