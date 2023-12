Nicolás Córdova golpea la mesa en La Roja sub 23 y cuenta la verdad sobre la marginación de Luis Rojas: "Lo que hizo fue..."

La Selección Chilena sub 23 ya comienza a alistarse y trabaja a fondo de cara a lo que será el Preolímpico 2024, en el que el equipo comandado por Nicolás Córdova buscará conseguir el ansiado cupo a los Juegos Olímpicos.

En esta jornada, el estratega de ‘La Roja’, habló con los medios de comunicación y fue consultado por la marginación temprana del volante Luis Rojas, quien fue desafectado de la nómina y el entrenador entregó la razón de aquello.

“Esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar te sacan. Bajo esa lógica, independiente de quién sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo”, comenzó señalando Córdova.

Siguiendo en ese punto, el hoy DT de Chile sub 23 no quiso darle muchas más vueltas a este asunto, revelando que el jugador del Crotone no llegó a entrenar con sus compañeros, siendo para el ‘Nico’ una falta gravísima.

Rojas fue marginado de La Roja sub 23 | Foto: Selección Chilena comunicaciones

“No le quiero dar mucha más vuelta. No vino a entrenar y un jugador que no viene a entrenar que quieren que haga. Por más que después él haya dado sus excusas, que son aceptadas, la falta fue muy grave”, declaró.

Finalmente, Córdova golpeó la mesa e indicó que todo este tipo de acciones debe erradicarse por completo dentro de cualquier Selección Nacional o equipo, en la canta muy claro los puntos de respeto en lo que se deben regir sus jugadores.

“Es verdad que cada vez que un jugador falta a algo, da la impresión de que fuese más grave. En esta situación si fuese un jugador de un equipo, claramente al no tener chance de traer a otros jugadores, se generan otros protocolos. En este caso, en la selección, estas conductas las tenemos que erradicar”, concluyó.