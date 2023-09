Pablo Contreras estuvo invitado al programa Mediapunta. El exfutbolista elogió a Marcelo Bielsa en base a su experiencia en la Selección Chilena. “Me dejó mucho, más allá de lo deportivo, en términos personales. Se comportó muy bien conmigo, fue súper sensato, leal”.

El formado en Colo Colo profundizó en su buena opinión sobre el entrenador rosarino. “Mira que yo no jugué mucho con Marcelo. Pero sí en momentos súper relevantes de cara a la Selección, principalmente el partido contra Argentina. Veníamos de perder en Ecuador y sabíamos lo que significaba el día martes enfrentar a una Argentina que nunca se le había ganado”, comentó sobre el histórico triunfo por 1-0 en Santiago el 2008.

“Esa confianza que te entrega él. En el avión me dijo que iba a jugar, de vuelta de Ecuador a Chile me hace mención de que el martes jugaba sí o sí y que más te deja en términos tácticos, físicos, trabajaba mucho, en términos mentales te convencía de lo que podías conseguir. Eso es algo ultravalorable de cara lo que él está proyectando. La mayoría de los jugadores, sacando al Nico, creo que la mayoría de los jugadores debe pensar lo mismo que yo”, complementó.

La critica de Nicolás Peric a Marcelo Bielsa

Quien tiene una visión totalmente opuesta del actual entrenador de la Selección Chilena es Nicolás Peric. “Era un petulante que trataba mal a los jugadores. Trató mal a las tías de Pinto Durán, algo que no lo había visto nunca ver a las tías llorar”.

El exarquero relató una situación que le molestó. “Un día les dijo que se perdieron 700 dólares de su oficina, cuando las tías todas estas joyas que tiene Pablo, todas los relojes, todas las billeteras estaban siempre en la habitaciones, las tías las guardaban y dejaban en todos lados. Marcelo un día hizo llorar a las tías. De la Sub 20, tenía 16 años que conocía a las tías, no los había nunca las había visto tan acongojadas. Para empezar eso”.

Marcelo Bielsa dirigió a la Selección Chilena entre 2007 y 2011 con una histórica clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 (Foto: Photosport)

Además aseguró que el entrenador no compartía con los futbolistas en el almuerzo. “¿Por qué sucedía eso? Porque el señor no almorzaba con los jugadores, almorzaba allá en su oficina. Éramos muy poca cosa para almorzar con nosotros”.

“Después hay otras situaciones. Eso de tratar despectivamente a los jugadores, no me parecía. Eso de ‘discúlpenme, el error no es suyo, es mío por haberlo colocado’. Hoy día se agarró con los uruguayos, porque también les tiró una bombito, ese tipo de situaciones a mí no me gusta. Pablo tiene una percepción diferente de él, no me gusta su forma de ser”, finalizó.