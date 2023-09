Este viernes, arrancan las clasificatorias para Chile que visita a Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo buscando uno de los seis cupos y medio que Conmebol tiene para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Lo llamativo de todo esto es cómo un país tan futbolizado como es el de los uruguayos, a pocas horas del arranque del proceso eliminatorio, aún no exista el fervor necesario para aquello.

Según lo averiguado por nuestro periodista en la capital charrúa, Cristián Fajardo, tan solo se han vendido la mitad de los tickets dispuestos para los hinchas quienes deseen ir a apoyar a la celeste en el duelo ante La Roja de todos.

Y eso se explica, puntualmente en que el equipo de Marcelo Bielsa no motiva mayormente a los seguidores y todo, tras dejar fuera de la convocatoria a Luis Suárez y Edinson Cavani, razón por la cual aún existe mucho escepticismo con lo que vaya a realizar el Loco al mando de su selección.

Tan solo 23 mil entradas de un aforo total permitido de 45 mil han sido vendidas hasta el momento y por lo tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol piensa en regalar tickets, donde muchos de esos boletos podrían ser obsequiados a niños, ya que los dirigentes quieren a toda costa, ver un recinto deportivo lo más lleno posible.

A eso se agrega, que en algunos sectores de ambas galerías, no habrá público debido a que se colocarán lienzos que inviten a vivir la fiesta de fútbol y evitar cualquier atisbo de racismo que pueda salir desde los presentes. No obstante, no deja de ser curioso lo que se vive en Uruguay a horas del estreno clasificatorio.

¿Cuántas selecciones han sido dirigidas por Marcelo Bielsa?

Para el rosarino será la tercera ocasión en que sea el entrenador de una selección sudamericana, siendo su país, Argentina, la primera que tomó Bielsa rumbo a Japón y Corea del Sur 2002 clasificando a su país al mundial.

También asumió a Chile en el camino hacia Sudáfrica 2010 dejando a La Roja en la máxima cita planetaria. Ahora, en Uruguay esperan que mantenga ese tranco ganador que en general, ha mostrado en Sudamérica.

Bielsa se llena de cuestionamientos en la antesala del debut de Uruguay ante Chile (Getty Images)

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile jugará frente a Uruguay este viernes en el Estadio Centenario de Montevideo y después recibirá a Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.