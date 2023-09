Eduardo Berizzo dejó fuera a Claudio Bravo de la Selección Chilena para los partidos ante Uruguay y Colombia en el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El dejó clara su molestia al asegurar que el arquero no fue convocado por restarse de los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

El entrenador se decidió por convocar para esta fecha a Gabriel Arias, Brayan Cortés y Cristóbal Campos. La ausencia del bicampeón de América por ahora no ha sido comentada por sus compañeros.

Sin embargo, Manuel de Tezanos reveló la postura al interior de los futbolistas sobre la determinación de Eduardo Berizzo. “El camarín está detrás de esta decisión y respaldan al entrenador”, dijo el periodista en TNT Sports.

Los jugadores de acuerdo a lo que señala el periodista, respetan la opción que tomó el DT de La Roja. “Ante lo que ocurrió la fecha pasada, si no lo llamaban en esta, la interna no se iba a oponer. Estaban de acuerdo y no creo que haya problema”.

Eduardo Berizzo recibe respaldo del camarín por la decisión que tomó con Claudio Bravo (Foto: Photosport)

La Selección Chilena comienza su participación en las Eliminatorias

Así las cosas, la Selección Chilena inicia con respaldo a Eduardo Berizzo en su decisión de cara a lo que será el estreno este viernes a las 20:00 en el estadio Centenario de Montevideo.

La Roja después se concentrará en recibir a Colombia el martes a las 21:30 en el estadio Monumental. Un rival que arrancó con triunfo por 1-0 ante Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Chile buscará superar lo realizada en la Eliminatoria pasada, donde consiguió un sólo punto sobre cuatro posibles en el inicio. Primero con derrota 2-1 ante Uruguay en el Centenario y luego con igualdad 2-2 frente a Colombia en Santiago