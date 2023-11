En una verdadera polémica se transformó la renuncia de la arquera Christiane Endler a la Selección Chilena femenina, esto luego de saber que no podría estar en la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tras acabarse la fecha FIFA.

La histórica capitana de La Roja debió regresar a su club, el Olympique de Lyon, y dejó sin porteras a Chile para ir por la medalla de oro, situación que ha generado un intenso debate y críticas de varios sectores.

Es sobre esta situación que la ministra de la mujer, Antonia Orellana, salió en defensa de Tiane y atacó a sus críticos a través de Twitter: “Jugadores ‘históricos’ -a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros- diciendo que no es la mejor del mundo. LO ES y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no”.

Ante toda esta polémica, desde el Colegio de Entrenadores salieron a analizar la situación y en primer lugar por dónde pasó el problema principal en La Roja.

“El tema que tiene la selección nacional femenina es un problema administrativo, es un problema de dirigencia, de federación, es un problema de planificación. Ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar“, dijo su presidente Carlos Ramos a Bolavip.

“Obviamente que hay una responsabilidad inmensa de todos los involucrados, en este caso el cuerpo técnico que yo creo que es el último que sabía el tema, la federación que sabía los permisos correspondientes“, agregó.

Antonia Orellana es Ministra de la Mujer desde 2022. (Foto: Adrian Aylwin/Aton Chile)

¿Intento de censura?

Seguido, se refirió a la intervención de la ministra Orellana en este caso al tratar de callar a quienes dan su opinión.

“Yo soy partidario siempre de la libertad de expresión. La opiniones que yo he visto por ahí son las correctas, las que tienen que haber no más. Obviamente que ha habido una situación administrativa de un club con el que tiene contrato, que tiene la justificación y respuesta a eso”, indicó Ramos.

“Ahora no por eso no vas a poder hablar, en este país no tenemos censura. Si la autoridad te va a censurar por dar una opinión, me parece que estamos retrocediendo en el tiempo“, añadió.

“Ella no puede tomar partido por nada, si todos no tenemos la misma opinión. El fútbol femenino, las mujeres en este caso, pueden opinar del fútbol masculino y al revés. Pero con respeto y la posición que tiene cada uno. Entrar en este juego de hombres y mujeres es peligroso y a la vez no corresponde a una autoridad“, completó el colegiado.

La defensa para Óscar Wirth

Finalmente defendió la opinión de uno de sus colegas y aludidos por Orellana, Óscar Wirth: “Yo leí la opinión de Óscar y no la encontré mal para nada. Él tiene una opinión técnica, como técnico, de cuales son las cualidades de una jugadora en este caso. Y a él le parce eso, pero no veo una ofensa ni nada por el estilo”.