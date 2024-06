Ex jugador de Universidad de Chile duda del fichaje de Charles Aránguiz: "La U necesita un Leo Rodríguez"

Universidad de Chile avanza su mercado de fichajes y continúa en vilo por Charles Aránguiz. La intención del club es contar con el volante de 35 años, aunque hay quiénes dudan de su incorporación. A pesar de comprender el peso que entregaría, un ex jugador del equipo pide un refuerzo tipo Leo Rodríguez.

Y es que para Carlos Ramos, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez necesita un típico volante creativo, no un mediocampista mixto. Así lo aseveró el integrante del plantel 1984 de la U en conversación con BOLAVIP CHILE. Es más, se aventuró a entregar el nombre del jugador que quería.

“Las experiencias no hablan bien del tema. Si analizamos los que han vuelto, salvo que (Arturo) Vidal revierta la situación, no han sido auspiciosas las vueltas de los jugadores. Sobre todo aquellos como Charles, que vienen con algunos tipos de lesiones bastante prolongadas. No sé si es el hombre que necesita la U”, indicó.

“Yo creo que necesita un creador, un ’10’ a la antigua. Un Leo Rodríguez, un (Luciano) Cabral, un tipo así. La U tiene jugadores muy planos, similares en cuanto a función. Son todos iguales, les falta alguien que marque la diferencia”, agregó Ramos.

Carlos Ramos no iría por Charles Aránguiz para Universidad de Chile.

Los refuerzos que necesita la U

En dicha línea, Ramos entregó la lista de puestos que debería reforzar Universidad de Chile. Para él, en la defensa y en el ataque se puede sumar nuevas incorporaciones. Cabe destacar que en este libro de pases solamente se pueden inscribir tres jugadores provenientes de otro club.

“También falta un central zurdo de calidad. Me gusta el sistema con línea de tres. Reforzando estos puestos con tipos competitivos, la U puede pelear. . Si no es un creador, la U necesita un zurdo en la delantera, un extremo que desborde, que encare. No le veo otros puestos a reforzar a la U, está cubierta”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.