Es sabido que Universidad de Chile debe reforzar su plantel de cara a la temporada 2025, donde además de los torneos nacional, volverá a competir en la Copa Libertadores y lo hará desde la fase de grupos.

Y para aquello, buscan a un centrodelantero goleador, es lo que requiere el entrenador, Gustavo Álvarez y tal como informó BOLAVIP CHILE este viernes, los azules van por el uruguayo Octavio Rivero.

El futbolista actualmente en Barcelona de Guayaquil ha generado mucha controversia. Entre aquellos que critican su actual nivel, sus lesiones y su pasado albo, como otros que encuentran que sería una gran incorporación.

Tal es el caso del ex futbolista Carlos Ramos, quien no tuvo empachos en reconocer que Cristian Chorri Palacios es mucho más jugador que Octavio Rivero.

“La verdad es que no se su presente, se que está en Ecuador. Pero, no se si sea más que Palacios, me queda la duda. No creo que sea más, porque Palacios es un buen centrodelantero“, afirmó el actual presidente del Colegio de Entrenadores de Chile.

Ramos: “La U no está para rellenar”

Siguiendo en lo mismo, el otrora jugador no duda en indicar que estos nombres, son muy poca cosa pensando en el gran desafió del 2025, que será volver a competir en la Copa Libertadores.

“Si la U quiere competir a nivel internacional en Copa Libertadores, debe tener gente calada. No es menospreciarlo, pero debe tener jugadores de más nivel como corresponde”, afirmó el profesional.

No contento con eso, repasó que “la U no está para rellenar”, para luego, hacer una especie de balance de lo que han sido los pasos por Chile del atacante uruguayo.

“En La Calera el equipo no anduvo, en Unión Española se lesionó y en Colo Colo no anduvo muy bien”, concluyó así, Carlos Ramos.