La Selección Chilena ya comienza a prepararse para lo que será una nueva edición de la Copa América, en el que el equipo que comanda Ricardo Gareca tendrá su primer gran apretón a nivel de competencia tras su llegada.

En las últimas horas, el defensor nacional, Paulo Díaz formó parte de un evento de la marca Nike, en la que habló sobre lo que ha sido su presente, en la que dio detalles de lo que ha sido su molestia física que no le ha permitido trabajar al 100% con ‘La Roja’.

“Tuve problemas en la rodilla, pero después, la verdad me he sentido bastante bien. He tenido continuidad con River, he jugado prácticamente todos los partidos, vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera para enfrentar la Copa América“, partió señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el crack de los ‘Millonarios’ deja aquello de lado y pone el foco para la Copa América, en la que indica que se siente apto para formar parte del equipo, en el que esperan poder tener un buen desempeño.

Díaz habla de su presente en La Roja | Foto: Photosport



“Como todas las Copas América, uno quiere aportar lo mejor para el grupo. Soy uno de los más grandes, pero me siento igual, no cambia nada dentro del grupo, ellos me entienden y me saben querer como soy. Me siento bastante bien y espero que hagamos una gran Copa América, no solamente yo, sino todo el grupo”, declaró.

Palpitando lo que será esta competición, el defensor de la Selección Chilena es consciente de que debe tomar un rol protagónico dentro del equipo, en la que espera poder estar a la altura y poder conseguir grandes cosas con este plantel renovado.

“Espero que de aquí en adelante sea distinto ser de los más grandes, tomar ese rol, y compartir experiencia para los jóvenes y ayudarlos, para remar para el mismo lado y competir la mayor parte del torneo”, explicó

Díaz y el resentimiento de Argentina con Chile

Previo a lo que será esta Copa América, Díaz comentó del resentimiento que aún existe en Argentina con Chile tras las finales de la Copa América 2015 y 2016, en la que dio detalles del sentimiento que sienten aún al otro lado de la cordillera por nuestro país.

“En Argentina, siguen teniendo mucha pica con el chileno por las dos Copa América“, cerró.