Ricardo Gareca llega a la Selección Chilena con un gran objetivo en mente: clasificar al Mundial 2026. El Tigre se refirió a la dificultad que tendrán las Eliminatorias Sudamericanas, competición donde La Roja se ubica en el octavo lugar con cinco puntos en seis compromisos jugados.

“Todo lo que es las Eliminatorias es bien difícil, bien complicado. Lo más importante es hacia dónde queremos ir nosotros. Eso es fundamental. Me interesa saber qué piensa el jugador chileno de ellos mismo”, dijo el estratega.

En ese aspecto reveló que tuvo una charla con el Ingeniero Pellegrini: “He tenido la posibilidad de poder estar con un técnico, que ya lo he visitado varias veces, Manuel Pellegrini, es un técnico que forma parte de aquellos técnicos que uno tiene en la mira, por lo que ofrece en el campo de juego. Tengo una enorme amistad con el ayudante, el Flaco (Rubén) Cousillas”.

El entrenador del Real Betis le habló al Tigre sobre la mentalidad del futbolista chileno: “Manuel dentro de las cosas que me dijo, tiene también que ver con esto. Una de las cosas que me dijo es que el chileno no se cree menos que nadie. Eso es algo que, viniendo de él, que es una voz autorizada, es algo que moviliza, que lo tomo muy en cuenta”.

“Es algo muy importante, porque habla de una característica de persona o jugador que uno puede contar con él, es algo que me interesa. Sabiendo que los partidos son difíciles, complicados y todo, creemos que nosotros somos complicados también para los demás. Es cuestión de prepararnos y tratar de estar lo más enfocados posible”, añadió.

Ricardo Gareca habló con Manuel Pellegrini (Foto: Photosport)

Ricardo Gareca habló con un viejo conocido del fútbol chileno

El Tigre Gareca elogió a Manuel Pellegrini dentro de los técnicos que considera como referente y también mencionó otros nombres: “Él es un referente importante dentro de lo que a mí me gusta, siempre lo ha sido y siempre se lo he manifestado aparte, pero tengo muchos. (Carlo) Ancelotti es un entrenador que me gusta, (Josep) Guardiola es del gusto de todos, a nivel de Argentina, (Marcelo) Bielsa”.

Además, habló de un viejo conocido del fútbol chileno: “Por ejemplo uno que es amigo mío, (Julio) Falcioni que trabajó acá en Chile en la Católica, me habló maravillas de Chile. En una de las conversaciones que he tenido con él, me dijo ‘si te tocara la posibilidad de ir a Chile, me gustaría que puedas conocer esa experiencia, porque me tocó vivir una situación en la cual me hicieron sentir cómodo en todo aspecto’. Eso tiene que ver con lo que es el país o con el trato que ha recibido de gente que ha trabajado acá”.