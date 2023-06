Osvaldo Hurtado crítica la posición de Alexander Aravena en La Roja: "Yo creo que él tuvo que jugar por dentro, no por fuera, ahí es donde se le puede sacar mayor provecho"

Alexander Aravena es una de las grandes promesas que tiene el fútbol chileno. El delantero de 20 años ha demostrado un gran nivel en Universidad Católica, lo que le ha permitido estar en las nóminas de la Selección Chilena.

Osvaldo Hurtado, histórico delantero de la UC, analizó la posición utilizada por Aravena en el amistoso frente a Cuba. “Yo creo que él tuvo que jugar por dentro, no por fuera, ahí es donde se le puede sacar mayor provecho. Yo le tengo mucha fe al Monito, yo sé que Bolados no es un goleador nato, uno no se va a sorprender mucho con la definición de él porque lo suyo es la velocidad y el desborde”.

“El Monito tiene que jugar más centralizado y sin duda que será un gran aporte. En el torneo de Lima (sudamericano sub 17 disputado en 2019), jugó como centro delantero y ahí es donde marca”, agregó Hurtado.

Aravena jugó hasta el minuto 72, luego fue reemplazado por Ben Brereton. Eduardo Fortes/Photosport

“En la Católica no puede jugar ahí porque está Zampedri, Di Santo y lo tienen que tirar para las bandas. Rinde en esa posición en la Católica porque ya es un equipo armado, no tiene que conocer a sus otros compañeros”, explica Hurtado sobre la razón de porque el Monito rinde jugando por las bandas en la UC.

Para cerrar, Osvaldo Hurtado comentó que se notó el poco conocimiento que había entre Aravena y sus compañeros de ataque. “Habían situaciones de juego, en donde podía tirar un pase entrelíneas y se jugaba a lo ancho, porque no había ese conocimiento entre ellos”.