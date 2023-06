Uno de los aspectos más rescatables del triunfo de la selección chilena ante Cuba por tres tantos a cero fueron las más de 25 mil personas que se dieron cita en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, que combatieron el frío y la hora del duelo, pero de todas maneras apoyaron a La Roja.

Algo que no dejó indiferente al técnico del equipo nacional, el argentino Eduardo Berizzo, quien tras el encuentro en la tradicional rueda de prensa reconoció que quedó feliz con la estadía en la ciudad del Rock y que espera volver, ya sea por un duelo oficial o simplemente, un partido amistoso.

“Sí, me gusta ir a provincias, me gusta que la gente nos haya recibido como nos recibió. En el aeropuerto, hoy llenaron el estadio, me encantó la energía que se vivió. Encantado de volver ya sea en eliminatoria o cualquier tipo de partido a Conce”, sostuvo el Toto.

Eso sí, ya quedó oficializado que será el Estadio Monumental el escenario de los primeros cotejos por clasificatorias en condición de local. No obstante, para el estratega no es un problema esta determinación y que desde luego, tampoco complica que La Roja salga de Santiago para jugar por los puntos básicamente, porque en el país existen muy buenos recintos.

El público chileno acompañó a La Roja en Concepción (Photosport)

“No sería complicación. Ya le digo, tenemos muy buenos estadios en Chile, aprovecharlos, jugar en provincias, jugar cerca de la gente, que la gente vea de cerca a sus jugadores como los vio hoy y que la gente se vaya contenta y se haga más hincha de su selección. Ese es uno de mis objetivos”, cerró Berizzo.

Y el próximo partido de Chile también será en región, este viernes ante República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, a las 20:30 horas, en el segundo de los tres partidos de este mes de junio, previo al arranque de las clasificatorias.