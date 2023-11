La Selección Chilena peleó hasta el final ante la Selección de Ecuador pero terminó cayendo por 1 a 0 por las Eliminatorias Sudamericanas, encuentro que se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Tras el mal resultado, los diversos programas de televisión y de internet comenzaron a debatir acerca de la renovación de los futbolistas y el fin de la denominada Generación Dorada, la cual supo levantar dos Copa América.

Un grupo de jugadores cambió la historia de nuestro país | FOTO: Mexsport/Photosport

Uno que se unió a este debate fue Francisco Eguiluz, panelista del programa de Youtube llamado Todo Es Cancha, donde el comunicador habló fuerte y claro sobre este polémico tema.

“Esto es rendimiento. Si Alexis Sánchez llega metiendo goles en el Inter, bienvenido. Pero, así como está mejor que intente jugar allá y ver si es que tiene posibilidad de volver a la Roja”, arrancó diciendo.

“Si vamos a perder con los mismos viejos de antes, perdamos con los jóvenes…Vayamos a la Copa América con ellos (jóvenes), que los muchachos tengan 4 partidos consecutivos, que no venga ninguno de los viejos por favor y si para las fechas FIFA los tres (Medel, Vidal, Sánchez) están rindiendo que vengan los 3”, complementó el profesional de las comunicaciones.

“Están viejos, están viejos, están al borde del retiro, que no vuelvan. Si Chile va a pelear igual el sexto, séptimo o el octavo con ellos o sin ellos. Mejor con los jóvenes y si no llegamos, no llegamos…La Generación Dorada no aporto nada después del 2016, nada. Que se vayan para la casa si lo hicieron fantástico porque nos dieron dos títulos que capaz nunca más vamos a tener, pero llegó el momento de mirar para adelante y ya no depende de ellos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026?

La Roja tendrá que esperar un buen tiempo para volver a competir en las Eliminatorias a la Copa del Mundo, pues volverá a jugar en septiembre del 2024 ante Argentina de visita y Bolivia de local en compromisos correspondientes a la séptima y octava fecha del proceso clasificatorio, respectivamente.