Pancho Sagredo recuerda frase clave tras desayuno con Eduardo Berizzo y lanza feroz advertencia a Claudio Bravo: "El que no quiera estar lo borro"

Claudio Bravo está en la cuerda floja en la Selección Chilena, luego de privilegiar sus vacaciones antes de venir a jugar en los amistosos contra Cuba, Bolivia y República Dominicana. Eso generó molestia total en Eduardo Berizzo, quien intentó ser diplomático antes de cerrarle la puerta absolutamente al meta. El sagaz Pancho Sagredo recordó una frase clave que dijo el DT de Chile en un desayuno con la prensa.

El “voztro” de Deportes en Agricultura sacó a relucir las palabras que el Toto les mencionó a los presentes en la cita en Juan Pinto Durán. Ahí, está claro que Bravo no será considerado pensando en el futuro de la Selección y que su jineta pende de un hilo en el cuadro chileno.

Claramente, la situación de Bravo generó una molestia absoluta en el cuerpo técnico de Chile, ya que no pueden creer como el capitán se resta de los partidos previos al inicio de las Clasificatorias ante Uruguay y Colombia en septiembre próximo.

“En los desayunos que tuvo la prensa con Eduardo Berizzo él dijo textual y yo estuve ahí: ‘El que no quiera estar en la nómina de junio, lo borro‘ Así fue lo que él dijo, no me lo contaron”, expresó Sagredo en la 92.1.

Claudio Bravo tendría las horas contadas en la Selección Chilena y su ausencia en esta nómina lo dejaría fuera por un largo tiempo (Photosport)

Sagredo ahondó más en el tema y entrega sabrosos detalles de lo que ocurrió en ese cónclave entre comunicadores. “Le preguntaron qué pasaba con los que no quisieran venir a los partidos, porque eran ahí no más y, además, varios iban a estar de vacaciones. Ahí, Berizzo lo dijo: ‘El que no venga en junio lo borro'”, añadió el periodista.

La situación está cuesta arriba para Bravo, quien seguirá en Europa atajando y terminaría su paso por la Selección Chilena en forma abrupta. El periodista sabe que Berizzo ya no puede echar pie atrás a la situación del experimentado meta. “No puede llamarlo después de lo que dijo. Quedó amarrado”, terminó Sagredo.