ClaudioBravo hizo estallar de rabia a Eduardo Berizzo, luego de comunicar su decisión de no venir a disputar los tres partidos amistosos de la Selección Chilena para privilegiar sus vacaciones tras la extenuante temporada en el betis de España. Ante ello, el ex defensa de la Roja, Rafael Olarra, está de acuerdo con el camino que tomó el capitán de Chile.

En ESPN Chile, Olarra dejó en claro que apoya irrestrictamente a Bravo por privilegiar el tema personal antes que a la Selección y, además, cree que el experimentado meta tiene sabido lo que vendrá para él en el futuro con el cuadro nacional.

“Él sabrá como jugador si me tomo vacaciones ahora cuando está finalizando un proceso de preparación para ir a algo y yo me tomo vacaciones, esto tiene que tener una consecuencia y Claudio Bravo me parece las tiene asumidas“, dijo el Rafa en FShow.

Olarra también fue claro y apunta a que Berizzo, tras sus indirectas a Bravo en la conferencia previa al partido de Chile contra Cuba, tiene que ser más claro a la hora de entregar sus conceptos.

“Eduardo Berizzo por qué mejor no dice que el que no quiere venir en los tiempos estima convenientes claramente no va ser citado. ¿Por qué no hay esa claridad? ¿Por qué hay que leer entre líneas?“, añadió.

Rafael Olarra vistió la camiseta de Chile en varias ocasiones y ahora está del lado de Claudio Bravo, aunque sabe que se vendrán consecuencias (Photosport)

Olarra tiene claro que Bravo está claro lo que se viene para él, aunque igual carga con Berizzo por no ser directo a la hora de condenar la ausencia del meta y de cualquier jugador que no quiera venir a jugar por Chile.

“El que no quiere no está y punto. Es válido que Bravo haya decidido tomar vacaciones. Berizzo me gustaría que fuera más claro con esas situaciones y así corta estas sensaciones de ser justo”, remató el exjugador de la U.