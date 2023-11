La salida de Eduardo Berizzo tras el empate ante Paraguay obligó a la ANFP a desvelarse para encontrar el reemplazante para el próximo partido ante Ecuador. Lo que finalmente desencadenó en el interinato de Nicolás Córdova, quien se desempeña como el jefe de las selecciones juveniles.

En agosto del 2023, el formado en Colo Colo asumió el cargo de tener el proyecto de la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Sin embargo, sus tareas quedarán de lado mientras se busca el entrenador de la selección adulta. De momento este viernes ya dirigió su primera práctica para buscar al menos una actuación digna en el estadio “La Casa Blanca” de Quito.

Nicolás Córdova debuta este martes 21 de noviembre a las 20:30 horas contra Ecuador en Quito.

Pero la asunción de Córdova llamó la atención especialmente en Perú. Esto porque el chileno alcanzó a estar dos temporadas en Universitario, donde no lo recuerdan de la mejor manera. En total dirigió 43 partidos con 19 victorias, 17 derrotas y siete empates.

Críticas contra Nicolás Córdova

Su rendimiento no fue el esperado y terminó peleando por el descenso. “Su pasar fue supremamente tibio. Ante la proximidad del siguiente partido es una muestra que no hay otra opción”, aseguró Miguel López de Canal 7 TV Perú.

El comunicador no titubeó y hasta reveló que las conductas que tuvo Nicolás Córdova y que no traen buenos recuerdos entre los hinchas y sus colegas. “Es una sorpresa acá en Perú. Su pasar siempre fue con desdén a los hinchas y medios. Siempre muy parco y metido en su mundo. Hasta cierta arrogancia con los entrenadores peruanos al momento de saludarlos. Lo que finalmente marcó su pasó por acá”, cerró en conversación con Bolavip.