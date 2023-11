Tras la igualdad sin goles frente a Paraguay por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, el técnico Eduardo Berizzo renunció al banco de la selección chilena.

Un proceso, que se hizo insostenible de alguna manera desde el arranque, cuando dirigió en Asia en junio de 2022, a un plantel que él no convocó, si no más bien, el director deportivo de aquel entonces, el español Francis Cagigao.

Desde ahí, no solamente el fútbol no acompañó al Toto Berizzo, si no tampoco los números y estos fueron muy modestos, para una selección que busca volver a un mundial de fútbol.

Números que condenan

Berizzo al mando de la selección dirigió 16 partidos, con cuatro triunfos seis empates y seis derrotas y es más, las victorias logradas ante Paraguay, Cuba y República Dominicana en amistosos, más el partido ganado frente a Perú en las clasificatorias, fueron obtenidas durante este 2023, desde el noveno duelo dirigido en adelante.

Además, con el Toto, La Roja anotó 16 goles y recibió 17 con una diferencia de menos uno y un triste rendimiento porcentual del 37,5%. Es decir, indicadores que hacían insostenible el proceso.

Los máximos anotadores en su paso fueron Alexis Sánchez y Ben Brereton Díaz con tres conquistas, Con dos asoman Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Bruno Barticciotto. Mientras que con una se registran Paulo Díaz, Rodrigo Echeverría y Diego Valdés, para también incorporar un autogol.

Son los tristes números de un entrenador que reconoció que ya no había vuelta en el proceso y que ahora, deja el camino libre para que la Federación de Fútbol tenga el tiempo necesario para encontrar a su sucesor.

Alexis y Ben fueron los goleadores de Chile en la era Berizzo con tres conquistas (Captura CHV)

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja entrenará este viernes y en los próximos días estará saliendo hacia Quito para enfrentar a Ecuador el martes 21 a las 20:30 PM por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.