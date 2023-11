La Selección Chilena vivió una nueva desilusión en este comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que ‘La Roja’ no pasó de un empate sin goles ante la Selección de Paraguay, relegando aún más sus chances de poder ir al próximo Mundial.

Sobre lo que fue este compromiso, el ex futbolista Cristián Basaure desmenuzó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports el rendimiento particular del volante Víctor Felipe Méndez, quien no ha podido consolidar un buen juego desde su estancia en la Selección Chilena.

“Pasó en el partido anterior cuando uno cree que puede cambiar el partido y yo creo que Méndez no termina de revelarse, está muy lejano de la versión que entregó en la Unión Española”, partió señalando Basaure.

Abordando lo que fue el partido ante los paraguayos, el hoy panelista habló de lo que fueron los minutos de Méndez en el partido ante Paraguay, en la que como ha sido una tónica por su rendimiento, se ha dejado ver como un jugador muy mezquino, alejado de su mejor nivel.

“Cuando digo esto es que su juego se ha transformado intrascendente en la Selección Chilena, mucho pase al lado y para atrás y poco para adelante, no es que sea un mal jugador o tenga poca capacidad, pero está muy lejano de su versión”, explicó.

Méndez vio la roja ante Paraguay | Foto: Photosport

Finalmente, Basaure hizo un llamado más generalizado para las nuevas caras dentro de la Selección Chilena, en la que deben tener más autonomía a la hora de tomar decisiones y arriesgar con su estilo de juego.

“Debe existir un grado de rebeldía del futbolista, cuando tu tienes el balón, un futbolística con técnica, tiene que arriesgar un poco para adelante”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.