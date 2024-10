El histórico ex jugador de la Selección Chilena reaccionó a la publicación de Claudio Bravo en Redes Sociales.

Pato Yáñez no se lo manda a decir con nadie a Claudio Bravo: "En su momento, para él, la Selección no fue lo más importante"

Claudio Bravo reapareció tras un largo silencio y lo hizo para enviar un mensaje de apoyo a la Selección Chilena, conjunto que hoy día debe enfrentar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla por las Clasificatorias a la próxima cita mundialista.

Sin mencionarlo, Claudio Bravo hizo alusión a Carlos Palacios diciendo que ‘vestir la roja’ es lo más importante y los jugadores deben estar siempre para el equipo. Estas palabras, en todo caso, no cayeron muy bien en Patricio Yáñez.

Yáñez le cayó sin perdón a Claudio Bravo. | Foto: Photosport

El histórico ex jugador de La Roja le recordó a Claudio Bravo cuando él se restó de la Selección Chilena: “Ojo que le puede rebotar a Claudio Bravo, porque él prefirió vacaciones por sobre venir a la Selección. No tengamos una lectura así menor porque es Bravo, yo no la voy a tener. A él se le podría haber dicho lo mismo en su momento”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“De pronto no es lo más importante, lo más importante -no criticando a Bravo- es que el jugador tiene prioridades. En su momento, para él, la Selección no fue lo más importante, fue el descanso y hay que entenderlo”, complementó.

Yáñez no se anda con rodeos y explica que “Ojo con estas palabras de que ‘doy mi vida’. Nadie va a dar la vida por nada, por la Selección… es un orgullo, una obligación en su momento, pero uno tiene cosas más importantes que la Selección. El fútbol se acaba a los treinta y tantos y comienza una nueva vida”, cerró.

Chile en la tabla hacia el Mundial de 2026

La Selección Chilena está en el último lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos y muy lejos de los puestos de clasificación para la cita mundialista.