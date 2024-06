En la antesala del duelo entre la selección chilena y su similar de Argentina, el defensor Paulo Díaz enfrentó a los medios para hablar de este crucial partido del Grupo A de la Copa América 2024.

Junto al entrenador Ricardo Gareca, el defensor de River Plate tuvo palabras interesantes sobre un fútbol que conoce, que ha compartido con varios de sus rivales de este martes y por cierto, Lionel Messi, quien este lunes cumple 37 años.

Lo primero, fue reconocer que el duelo para él, sin duda tiene un tinte especial. “Es especial jugar contra Argentina, hay jugadores que han sido compañeros míos como Julián (Álvarez), Franco (Armani), (Exequiel) Palacios por nombrar a algunos. Siempre es una vitrina grande jugar contra estas selecciones, hoy son los últimos campeones del mundo así que será un partido especial para mí”, dijo el ex central de Palestino.

Sobre lo que implica enfrentar a Lionel Messi, el zaguero enfatizó que “es Messi, es difícil analizar a un jugador de su envergadura, es de los mejores del mundo. Es difícil, impredecible su juego. Más allá de su edad, será difícil marcar a un jugador de su talla. Para nosotros es especial enfrentarlo, para los más jóvenes, es uno de los más grandes del mundo”, dijo Díaz.

Además, tuvo comentarios por su ex compañero, el delantero Julián Álvarez. “Por más que lo conozca hace tiempo, es un jugador buenísimo. Está en un gran equipo como el Manchester City y ha mejorado sus cualidades, ha sumado algo más de repertorio a lo que era antes así que será un duelo especial”, afirmó.

Díaz y Álvarez, en su época de compañeros en River (Archivo)

El gran sueño de Paulo Díaz

A su vez, no escondió el gran anhelo que tiene en el fútbol, pese a sus 29 años. “No creo que sea el momento para hablar, pero sí me encantaría en algún momento jugar en Europa. Es el sueño de todos, pero no ha habido ofertas o nadie ha querido últimamente hacer la compra porque en River no quieren otra cosa que no sea una compra. Tengo la ilusión de ir a un gran equipo europeo, pero en River estoy muy contento”, concluyó Paulo Díaz.

¿Cuándo juega Chile en Copa América 2024?

Este martes, la selección chilena tendrá su segundo compromiso en la Copa América 2024. La Roja se medirá ante Argentina a las 21 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.