Cuando vino la lesión de Diego Valdés, expertos e hinchas sabían quién iba a ingresar, todos. Darío Osorio, era el hombre. Así lo determinó el entrenador Ricardo Gareca, para el segundo tiempo del partido ante Perú en la Copa América 2024.

No obstante, el aporte del jugador del Midtjylland danés no fue el esperado y no marcó gran diferencia, pese a que cuenta con el apoyo irrestricto del DT. El jugador volvía a ver acción tras mucho tiempo, luego de superar una lesión muscular.

Tras el encuentro, vinieron las críticas y algunos, hasta pusieron en duda la calidad de Osorio para defender a una selección chilena. El jugador terminó cerrando su cuenta en Instagram y al rato la reabrió, manifestando toda su incomodidad durante estas horas.

Sin embargo, el apoyo en Estados Unidos es totalmente opuesto como lo visto en las redes sociales. Allá, los aficionados de La Roja lo tienen dentro de los regalones, de los más queridos y le piden fotos, algún saludo, etc.

Darío Osorio aguarda por Argentina

Es muy probable, que el ex Universidad de Chile se haya visto un poco sobrepasado y que el debut en una Copa América lo pilló un tanto abajo en el cariz, en relación a lo que exige una competencia como esta.

Pero él ya está recuperado y el propio Ricardo Gareca le quiere dar la confianza, pasar la camiseta de titular para enfrentar nada más ni nada menos que a los campeones del mundo, Argentina que intentan asustar con Lionel Messi a la cabeza.

El Tigre no quiere que pierda el foco, porque talento y capacidad tiene de sobra. El trasandino lo respalda y ahora viene la parte donde el futbolista debe demostrar y que La Joya de Hijuelas sea La Joya de América.

¿Cuándo juega Chile en Copa América 2024?

Este martes, la selección chilena tendrá su segundo compromiso en la Copa América 2024. La Roja se medirá ante Argentina a las 21 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.