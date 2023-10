Pedro Gallese otra vez es protagonista de un partido entre Perú y Chile. El meta del equipo del Rimac siempre sale trasquilado de los partidos de las Clasificatorias ante La Roja. En los últimos tres compromisos contando el de anoche, en el global, el portero de la “Bicolor” suma 6 goles en contra, no sabe de victorias en suelo chileno.

Ayer, el portero del Orlando City de la MLS realizó quemantes declaraciones e intentó “trolear” a Chile diciendo que “la historia es historia. Lo cierto es que nosotros fuimos al último Mundial… Bueno, al penúltimo“. Eso causa molestia en los exjugadores que alguna vez defendieron a La Roja.

El exjugador de Colo Colo, José Luis Álvarez, también sabe de jugar en la Selección. El Pelé es claro, prendió el ventilador y repasó sin dramas a Gallese, quien intentó cancherear a los nacionales.

“¿Qué le podemos responder a Gallese? El tipo quiere defender lo suyo, vino a hacer tiempo y tratar así de tener un buen resultado, pero nada, no le resultó. Perú no hizo nada como equipo y su partido (de Gallese) fue mediocre“, disparó Álvarez en diálogo con Bolavip.

Pedro Gallese se ganó el resquemor del público chileno y de exjugadores de La Roja (Guille Salazar)

Para el Pelé Álvarez, en el global, Perú y Gallese sólo intentaron hacer su negocio para llevarse un punto a Lima, pero nada de eso les resultado. Al menos, el ex Colo Colo es claro respecto a lo que sí pudo hacer la Selección Chilena como expresión futbolística

“Si ellos (Perú) no vinieron a hacer nada. Chile debió haber arrasado. Perú se vino a defender como lo hacen casi todos los equipos”, agregó.

Le pasa la cuenta a Alexis

El Pele Álvarez siempre disfruta de los partidos tanto de Colo Colo como de la Selección. El ex delantero también aprovechó este diálogo con Bolavip para retrucar el bajo cometido de dos jugadores que sí pudieron más: Ben Brereton y Alexis Sánchez.

“Ben Brereton no estuvo en su nivel y Alexis tampoco”, empezó respondiendo Álvarez sobre la situación de los ejes de gol de La Roja. Ahora, también el Pelé indicó su propuesta para el Niño Maravilla, aunque también repartió y no consejos.

“Si yo estuviera al mando de la Selección jugaría con Alexis como falso 9. Para eso tiene que estar jugando en su equipo y preparado física y futbolísticamente, pero no lo está“, añadió.

En esa línea, el Pelé es claro por la actualidad de Alexis: “Él no está jugando con regularidad y anoche tuvo un partido discretísimo. Él mete buen pelotazo entre líneas, pero hay que tener a dos jugadores veloces”, determinó.

Pesimista total

El ex encargado de seguridad de Colo Colo en la era de Claudio Borghi también dilapidó lo realizado por el “Big Ben”, mientras que tampoco ve algo auspicioso de cara al futuro de la Seleccción.

“¿A quién tenemos? Brereton no es ese jugador que necesitamos, no hay recambio, no hay. Si uno se pone a pensar, nuestro equipo es joven sin experiencia. No mostramos nada“, terminó.