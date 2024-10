Las duras caídas ante Brasil y Colombia en la fecha doble de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2024, profundizaron la crisis del director técnico argentino Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena.

A raíz de esta situación, El Tigre se ha llenado de fuertes cuestionamientos en los últimos días y su permanencia en el Equipo de Todos sigue en el aire.

Incluso, tras la goleada recibida a manos de La Tri, el estratega trasandino abrió por primera vez la puerta a poder reflexionar a una posible partida del combinado nacional, ya que manifestó que no toma decisiones “en caliente”.

Javier Tabares critica el poco compromiso de los jugadores de La Roja

Javier Tabares, periodista de ESPN Argentina, conversó con el programa de Youtube llamado Balong Radio y ahí habló sobre el presente de la escuadra nacional.

“Lo que nos sorprende en Argentina además de los resultados y la falta de funcionamiento, son algunas actitudes como de futbolistas que no quieren ser parte del proceso. A mí por lo menos me llama la atención que Chile está mal y uno lo que siente es que no hay compromiso”, afirmó el comunicador.

De la mano de Gareca, la Roja no levanta cabeza | FOTO:FOTO: Edwin Navarro/Photosport

“Yo considero de por sí que el chileno es muy nacionalista y veo que en La Roja eso no está pasando, entonces están poniendo otros valores o decisiones por encima de algo que uno siempre percibía”, sentenció.

¿Cuándo será el próximo partido de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja deberá dar vuelta la página y tendrá enfocarse en lo que será el encuentro ante la Selección de Perú, el que se disputará el 15 de noviembre.