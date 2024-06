A solo diez días del inicio de la Copa América 2024, la Selección Chilena tuvo su último apretón fuerte en el Estadio Nacional: el equipo comandado por Ricardo Gareca derrotó por un contundente 3 a 0 a Paraguay.

En dos de los tres goles del combinado criollo tuvo participación el lateral Gabriel Suazo, actual futbolista del Toulouse Football Club de Francia, quien asistió en dos oportunidades de gran manera a Víctor Dávila.

Estos buenos pases le sirvieron para el ex Colo Colo ser catalogado como una de las grandes figuras de la noche y que varios hinchas nacionales se rindieran a sus pies.

GABRIEL SUAZO RECIBE LLAMATIVA CRÍTICA DE UN PERIODISTA CHILENO

Sin embargo, en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, el periodista Mauricio “El Flaco” Contreras nadó contra la corriente y dejó en claro que no le gustó la labor defensiva del surgido en las inferiores del Cacique.

“A mí no me gustó el partido de Gabriel Suazo. Yo me podría nublar con los pases gol que metió, pero fijate el lateral derecho le metió un caño y lo desbordó dos veces. Si a ti te hacen un túnel en la mitad de la cancha forma parte del juego, cuando te hacen un túnel al borde del área es porque no estás marcando bien”, apuntó el comunicador.

Gabriel Suazo se adueñó de la banda izquierda de La Roja | FOTO: Felipe Zanca /Photosport

“Yo creo que Gabriel Suazo dio muchas licencias con el lateral derecho, el lateral paraguayo le mandaba un telegrama y le decía te voy a pasar y se lo pasó. Suazo tiene problemas para defender y si se enfrenta a un puntero bueno y es difícil que lo tome”, sentenció el profesional de las comunicaciones.

¿Cuándo es el debut de La Roja en Copa América?

Chile hará su estreno en la Copa América 2024 de los Estados Unidos, el día 21 de junio. En aquel encuentro, se medirá ante la Selección Peruana desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium en Dallas, Texas.