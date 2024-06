Se viene la Copa América de Estados Unidos 2024 y de entrada, en la fecha uno, habrá un partido de antología, Chile ante Perú, partido que se llevará a cabo en Arlington, Texas.

Y siempre hay mucho condimento previo y ahora, el vecino país a través de sus comunicadores suelen entregar maravillosas pildoritas que repercuten acá en Chile. Y ahora, no fue la excepción.

Ahora, fue el periodista peruano Phillip Butters, quien tuvo irrisorios comentarios respecto al técnico de la selección chilena Ricardo Gareca, pero no criticándolo, si no más bien, que el Tigre lo estaría pasando mal en Juan Pinto Durán.

“¿Sabes o no que Gareca se quiere quitar de Chile? Acá lo trataban bien, le daban de comer rico, en Chile come horrible, los chilenos son antipáticos”, expresó Butters dando como fijo su dato.

En otro lado y dándole con todo valoró a un jugador chileno que milita en el balompié incaico y que definitivamente el DT de La Roja se quiere ir del país. “El único buen chileno es Rodrigo Ureña. Chile tiene poquísimos buena gente. Gareca no tiene ni un partido oficial y ya quieren que cambie. Ya he leído por ahí, que Gareca de repente se sale de Chile”, siguió con su dolor.

Periodista peruano sigue dando jugo con Gareca

Además, siguió dejando mal a los cercanos al Tigre en nuestro país, la misma gente y por contrapartida, continuaba diciendo que el Perú el argentino era mucho más querido.

“Los demás chilenos no lo saludan a Gareca, no lo quieren a Gareca. Acá todo el mundo lo quería a Gareca porque el peruano es amable. El chileno te dice ‘dame resultados, no me inventes argentino floreador'”, dijo.

Al cierre, volvió a decir que en Chile quieren sacarlo y no verlo más. “¡Lo quieren botar a Gareca! Y acá hay varios que extrañan a Gareca y su floro”, cerró el periodista Butters.

Ya encienden el Clásico del Pacífico (Photosport)

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.