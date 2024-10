La polémica sigue instalada dentro de la Selección Chilena y todo esto debido a lo que fue la bullada salida de Carlos Palacios dentro de ‘La Roja’ después de la derrota ante Brasil, la que hoy en día tuvo un importante nuevo capitulo.

Sobre esto, el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca habló con los medios de comunicación y se refirió a esta situación que lo involucra con Carlos Palacios, en la que descartó por completo cerrarle las puertas de ‘La Roja’ para un futuro.

“Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta, tiene las puertas cerradas en la Selección, ninguno, ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar o que tienen algún conflicto conmigo en algo”, comenzó señalando Gareca.

Siguiendo en esa línea, el ‘Tigre’ remarcó en que a pesar de las criticas y todas las polémicas, él no le cierra la puerta a ningún jugador para poder decir presente en una futuro nómina del equipo de todos.

Palacios en el ojo del huracán | Foto: Photosport

“No me puedo dar el lujo yo de mezclar cosas personales mías y llevarlo al país y a una decisión de una selección, no me interesa. Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tengan la edad que tengan, si están recién comenzando, lo único que priorizo es la salud de la selección”, apuntó.

Finalmente, Gareca habló en especificó sobre la situación de Carlos Palacios, en la que a pesar de todos los rumores que han aparecido, indica que en caso de arreglar su problema personal, podría estar en la próxima nómina nacional.

“Ningún jugador de la selección tienen las puertas cerradas, Carlos una vez que solucione los problemas personales que pueda llegar a tener o algo, si está abierto para estar convocado a la selección, no tendrá ningún problema”, cerró.