La Roja actualmente se encuentra sin un director técnico titular para el primer equipo tras la renuncia de Eduardo Berizzo, quien dejó el cargo vacante tras el empate ante Paraguay el jueves pasado por la quinta fecha de las Clasificatorias.

Si bien los últimos entrenamientos y el partido ante Ecuador lo dirigirá Nicolás Córdova, lo cierto es que en la ANFP están buscando un entrenador que pueda dirigir a Chile y ya se pusieron como plazo que esté listo para los amistosos de marzo.

Arturo Vidal, gloria de la Generación Dorada y voz autorizada para hablar de La Roja, habló en su canal de Twitch y aseguró que quiere un entrenador nacional para que se haga cargo de la Selección Chilena en esta nueva etapa.

“Hay entrenadores que se merecen estar en el cargo, ¿por qué siempre buscar afuera? Tenemos buenos técnicos”, dijo el King para sus seguidores quienes lo siguen religiosamente cuando decide ‘prender stream’.

El King postula a Jaime García a La Roja. | Foto: Photosport

Sin asco, Arturo Vidal postula a un reconocido técnico nacional: “Jaime García es uno de ellos, claro que me gustaría. Lo hizo muy bien en Ñublense, es un entrenador que se está preocupando mucho de mejorar”.

“Anda en Europa conociendo entrenamientos y muchas cosas que le servirán en el futuro. Pero parece que acá a eso no le toman mucha importancia. Nunca les dan tanta prensa a los entrenadores chilenos. Me gustaría que en esta etapa sea alguien chileno”, complementó tirándole flores al ex DT de Ñublense.

¿Se dará? Lo único concreto es que la ANFP quiere que el nuevo técnico de La Roja esté listo para marzo y así pueda preparar lo que será la participación en la Copa América de Estados Unidos 2024, cuyo sorteo se llevará a cabo el 7 de diciembre en Miami.

Lo que viene para La Roja

Chile disputará compromisos amistosos en Europa en marzo y, tras eso, vendrá la participación en la Copa América 2024 en junio. Más tarde, en septiembre, vuelven las Clasificatorias para La Roja enfrentando a Argentina en territorio trasandino.

Los DT de la era Pablo Milad

Reinaldo Rueda, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo han sido los técnicos que han pasado por La Roja bajo el mandato de Pablo Milad, quien hoy por hoy permanece cuestionado.