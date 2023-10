En las últimas horas un gran conflicto se armó en las redes mediante a lo que fue una respuesta candente de Claudio Bravo a Rafael Olarra, en la que tiene como contexto la ausencia del portero del Betis en la próxima nomina de la Selección Chilena.

El ex defensor hace unos días se refirió a la ausencia de Bravo en ESPN, en la que apoyó la postura del DT: “tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas…“Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor”.

En esta jornada, Bravo, se tomó el tiempo para responder lo que fue este cuestionamiento, en la que mediante a un tweet de un personaje en Twitter, en la que le dejó una repasadita a Olarra por lo que fue su paso por el fútbol europeo: “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”. explicó.

Hace unos instantes, el ex defensor se tomó el espacio del programa ‘F Show’ de ESPN para responder a lo que fue el ataque del ‘Bicampeón de América’ tras sus declaraciones, en la que se extendió con todo ante esta polémica.

Bravo no ha sido considerado por Berizzo | Foto: Photosport

SUS DECLARACIONES ANTE LA POLÉMICA CON BRAVO

“Me sentí un poco, yo con Claudio a pesar de no tener una relación cercana con él por una cuestión obvia de vida futbolística, coincidimos en varias cosas, primero jugamos clásicos en contra y después coincidimos en Selección, tuve la suerte de ser capitán de la Selección cuando estaba Claudio Bravo, capitán en una Copa América cuando Bravo estaba iniciando”.

“En base a eso y todo lo que uno vive en la Selección, mi compromiso con la Selección siempre ha sido al 100%, entonces mi base y pensamiento, que es algo personal, cuando La Roja me llamaba, yo estaba porque es el privilegio máximo de un jugador poder estar”.

“Acá yo no estoy criticando ni la cantidad de partidos, ni el compromiso de Claudio por la Selección, sería un loco decir que Bravo no tiene compromiso con la Selección, yo solo dije, que para mí, siempre hay que estar en la Selección, aunque estés en vacaciones”.

“Yo no soy periodista, soy un ex jugador que estoy tratando de transmitir mi experiencia, jamás he sido el mejor jugador, logré lo que logré en base a mi esfuerzo y mi humildad, mi trabajo y quizás por capacidad pude haber llegado más abajo, pero le metía corazón, quería, me gustaba y lo amaba, por eso llegue a los niveles que tuve que llegar”.

“Me da pena lo de Claudio con respecto a contarme los minutos, que hay que tener minutos para hablar de fútbol o no, ¿El que no está a la altura de ciertos jugadores no puede decir nada? ¿no se puede opinar?, ¿los hinchas que no jugaron al fútbol no pueden decir nada? no, el fútbol es para todos, todos podemos tener una visión”.

“Yo solamente defendí la postura de que hay un seleccionador que él tiene la potestad de elegir, después criticaremos si le fue bien o mal, es su proceso, así es el fútbol. Pero ¿mostrar los minutos porque yo no jugué? yo me lesione grave cuando llegué a la liga española, cuando iba a debutar con el Osasuna y estuve cinco meses fuera. Tampoco se conoce lo que pasó y a mi me hubiera encantado jugar más porque era una liga extraordinaria”.

“Quiero decirle a Bravo que lo felicito siempre, que lo admiro muchísimo, pero acá también está la Selección y para mí la Selección y ponerme la mano en el corazón y cantar el himno nacional, es un sueño que logré y lo defiendo a muerte, le hablo desde la humildad y el cariño de un admirado, pero nada más, ojalá lo llamen de nuevo, pero eso va depender de un técnico que decide, nada más que eso”

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú y Venezuela?

La Roja recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago. Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.