Las Eliminatorias Sudamericanas están a la vuelta de la esquina. La Selección Chilena y Eduardo Berizzo se preparan para enfrentar a Perú de local y Venezuela de visitante, donde la Roja intentará obtener su primera victoria.

Sin embargo, una fuerte polémica azota al Equipo de Todos. ¿Cuál es?. El portero Claudio Bravo del Real Betis de España nuevamente no fue considerado por el adiestrador argentino lo que encendió el debate en redes sociales y en los distintos programas deportivos.

Bravo es uno de las grandes ausentes en la nómina de Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fue precisamente en ESPN Chile que el ex zaguero central Rafael Olarra analizó la ausencia de Bravo. “Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas…“Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor”, dijo en su momento el ex central.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y un usuario de la red social X tomó estos dichos y consultó: “¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo? Jajajajaja”.

Fue ahí que el bicampeón de América con La Roja aprovechó la oportunidad para burlarse del ex Audax Italiano por su fugaz paso en Europa. “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto”, declaró el golero.

Recordar que Olarra tuvo pasos por Audax Italiano y luego fue fichado por la U, Independiente, Universidad Católica, Maccabi Haifa y Unión Española antes de retornar a los Itálicos.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú y Venezuela?

La Roja recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago. Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.