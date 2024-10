Reconocido comentarista endiosa a Eduardo Vargas en la Selección Chilena: "No hay otro como él"

Eduardo Vargas pudo ser el héroe de La Roja, pero Brasil escribió otra historia. “Turbomán” anotó el sorpresivo y tempranero 1 a 0 de Chile sobre el “Scratch”, en un partido en donde, por dos errores puntuales, se pierde por 2 a 1.

Si bien la Selección Chilena no fue un claro dominador del encuentro, lo cierto es que, hasta el 1 a 1 no se pasaron zozobras. Ese es el análisis que hace Romai Ugarte, reconocido comentarista que hizo su radiografía del encuentro en diálogo con BOLAVIP.

“Sorprendió porque muchas veces se hablaba aquí abajo con línea de cinco, con… da lo mismo. Gareca tiene una posición, juega con su línea de cuatro, con su delantero, es un técnico clásico. Y uno no se explica cómo este equipo pierde con Bolivia, es una cosa de locos”, dijo de entrada.

Además, reconoció que pese a la derrota, este es el equipo que todos quieren ver: “Es otro partido, otro mundo. Este es el Chile que uno quiere ver, por lo menos. Es el Chile clásico de los años 90, 80. No es el Sampaoli, no es Bielsa. Pero es por lo menos lo que uno quiere ver”.

Romai Ugarte alucina con Eduardo Vargas

Ante todo cuestionamiento, Ricardo Gareca sigue fiel a sus ideales y continúa confiando en Eduardo Vargas. Sin importar las críticas, no solo volvió a nominar a “Turbomán”, sino que nuevamente le entregó la camiseta de titular ante el siempre temible Brasil.

Eduardo Vargas abrió el marcador para Chile ante Brasil. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Vargas, que muchas veces se piensa que no, pero él es un hombre que hace goles, no hay reemplazo para él. O sea, no hay un goleador que aparezca. Entonces, Vargas está siempre ahí”, agregó el comunicador.

Finalmente, añadió: “Gareca confía en él. Gareca ya tiene estos jugadores, va a confiar en éste y con éste hasta el final. Resultado correcto, resultado que uno muchas veces no esperaba después de lo que había pasado con Bolivia”.