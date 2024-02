El seleccionador nacional Ricardo Gareca realizó una serie de entrevistas a medios locales donde dio a conocer que tuvo acercamientos con Claudio Bravo y Marcelo Díaz. El portero del Betis terminó mal con Eduardo Berizzo siendo excluido de la última parte del proceso y en el caso del capitán de la U, no es considerado desde que Juan Antonio Pizzi era el adiestrador.

La noticia causó revuelo, de hecho hasta el mismísimo Marcelo Salas mostró su alegría por estas reuniones. Sin embargo la duda existencia es si estos acercamientos aseguran un llamado a La Roja para ambos.

En conversación con La Tercera, el Tigre aclara que “no, no, no. Nadie. El hecho de que yo haya hablado con ellos, que yo me haya comunicado con todos, es un mensaje de una apertura”.

Agregando que lo realmente importes es que “después tenemos que ver rendimiento, lo que vemos dentro del campo de juego. Cualquiera de ellos, estando vigente y en competencia de acuerdo a lo que vemos nosotros, puede participar sin ningún tipo de problema. Son muchachos de mucha experiencia”.

Ricardo Gareca dio detalles de su reunión con Claudio Bravo y Marcelo Díaz

Igualmente Gareca se proyecta. “En Copa América o Eliminatorias nos pueden dar. Ante cualquier dificultad o problema, tienen la experiencia suficiente y si siguen vigentes, es venir y jugar, porque no es nada que ellos desconozcan”, afirma.

La impresión de Ricardo Gareca sobre Bravo y Díaz

El DT cuenta que anteriormente “nunca tuve la oportunidad de hablar con ninguno de ellos”, y que su primera reacción que son “muy abiertos todos, muy respetuosos”.

El ex selección de Perú aclara que “nos queríamos presentar como cuerpo técnico; decirles que venimos totalmente enfocados a dar todo lo que esté a nuestro alcance para la Selección. Y de haberlos enfrentado en tantos partidos y tener un concepto tan alto como el que tenemos, veíamos como prioritario para nosotros que ellos nos conocieran, y saber en qué grado están, en qué lugar se sitúan ellos.