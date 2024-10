Ricardo Gareca continúa al mando de la Selección Chilena. El DT tuvo una conversación con Pablo Milad y este le confirmó que seguirá en la banca del combinado nacional.

Así lo ratificó el propio Tigre Gareca en los micrófonos de Radio Cooperativa. Detalló la charla que tuvo con el presidente de la ANFP y cómo quedó la relación con él.

“Ellos me dan el apoyo. No nos reunimos, tuvimos una charla por teléfono. No hizo falta una reunión. Continuamos y tenemos muy buen diálogo. Lo que se agradece”, indicó.

Tras ello, Gareca aseguró: “Es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación. Mi continuidad nunca estuvo en cuestionamiento. Yo solo me tomé un tiempo para escuchar. Menos en estos momentos”.

En dicha línea, comentó: “Yo no estoy abatido. Simplemente dije que es mejor reflexionar. Yo no tomo decisiones en caliente. En ningún momento dije que iba a abandonar. Sigo confiando plenamente en los muchachos”.

Finalmente, descartó cualquier problema con el mandamás del fútbol chileno. Seguirá al mando de la selección, independiente de lo que pase: estará al mando en los próximos dos partidos.

“Tenemos una excelente relación con Pablo Milad. Somos gente profesional y adulta. Independiente del resultado, no influye en la relación personal. Los resultados no cambian la manera de ser”, cerró.

Ricardo Gareca sigue firme en La Roja. Comandará a Chile contra Perú y Venezuela en noviembre.

El camino de Ricardo Gareca

Con esta confirmación, el Tigre dirigirá ante Perú y Venezuela. El primer compromiso de La Roja se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.

Tras ello, la selección chilena volverá al país para su segundo compromiso por la doble fecha FIFA. Se jugará el 19 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.