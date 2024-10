Ricardo Gareca habló esta tarde en conferencia de prensa de cara al vital compromiso de La Roja frente a Brasil. El “Tigre”, con algo de molestia, expuso su trayectoria ante los medios.

Tras verse algo acorralado con una pregunta sobre su trayectoria, el DT de la Selección Chilena partió diciendo: “A los muchachos que les toque jugar representan al país. La edad, la experiencia y todo, son cosas que no te puedo decir. Te habla un tipo con experiencia, no con experiencia ficticia”.

Fue allí cuando expuso su experiencia como seleccionador, analizando lo que hizo con la Selección de Perú: “Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio y con jugadores que no tenían experiencia ¿Qué logró esa selección? objetivos”.

En esa línea, argumentó con datos: “(Perú) Llegó en el 2017 a estar en el puesto 10 del mundo. No te está hablando cualquiera…”

Gareca y el recambio de La Roja

Una de las grandes críticas de los últimos años, no solo a Ricardo Gareca, sino que a todos los adiestradores de La Roja, es por el recambio generacional.

El “Tigre” ha sido quien más ha apostado por renovar la plantilla, por lo que respondió: “Ustedes (los periodistas) en la mejor etapa de Chile la tuvo con gente joven, sin experiencia y tuvieron la mejor etapa de su historia dicho por ustedes mismos”.

Tras ser consultado por una posible molestia, el DT aclaró: “Ustedes no son técnicos, yo soy técnico. Ustedes pueden opinar pero no van a saber de este lado porque no son profesionales como yo”.

Sin embargo, aclaró que sus dichos no fueron con afán de ofender: “No lo tomen como un acto de soberbia. Es materia opinable, esto me gusta esto no. Yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos”.

¿Cuándo juega Chile con Brasil?

La Selección Chilena enfrentará a Brasil este jueves 10 de octubre, a contar de las 21:00 horas en el Estadio Nacional.