Durante esta jornada, el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca entregó su primera nómina para la próxima doble Fecha FIFA, en el que ‘La Roja’ se deberá ver las caras ante Francia y Albania, en lo que será el debut del proceso del ‘Tigre’.

Tras esta convocatoria, el director técnico de Chile conversó con los medios de comunicación y explicó los jugadores que fueron citados y los que no fueron considerados para esta doble fecha de amistosos, en la que señaló por qué Arturo Vidal no dijo presente en esta convocatoria.

“A Arturo lo hemos seguido, ahora está con algunas molestias y quisimos esencialmente que él tenga el tiempo, porque los partidos de Selección son exigentes, yo no sé si estará para el Clásico, pero no quisimos llevarlo porque viene con inconvenientes, siendo reemplazado, el otro día salió en el entretiempo, entonces queremos que directamente él a través de algunos inconvenientes que viene arrastrando, logre en Colo Colo esa continuidad tan importante que deben tener los jugadores, por lo menos para que los abandone esa racha de molestias o problemitas que le impidan estar con normalidad”, partió señalando Gareca.

Siguiendo en aquello, el ‘Tigre’ le puso una importante tarea a Arturo Vidal para poder volver a la Selección Chilena, en la que espera que dentro de su estancia en Colo Colo pueda obtener una importante regularidad y establecerse en su ámbito físico para poder volver a ser opción.

“Lo conozco de haberlo enfrentado y por referencias que tenga, en general siempre quiere estar, es de mucho temperamento, dificilemente diga no a estar presente o a ser tenido en cuenta. A mi lo que me interesa es que los jugadores se repongan bien y verlos que puedan jugar 90 minutos, a partir de ahí, tienen mejores opciones. Lo de él tiene que ver para que pueda recuperarse bien”, apuntó a los medios.

Vidal no fue citado por Gareca | Foto: Photosport

Gareca y la ausencia de Medel

Finalmente, Gareca habló de lo que fue la ausencia de Gary Medel en esta convocatoria, en la que explicó que su no citación, no significa que no será parte de futuras nóminas, en la que calmó las aguas, señalando que conversó con varios jugadores, a quien a nadie le aseguro una permanencia en nóminas, a pesar de los nombres.

“Gary en este caso no ha sido convocado, pero eso no quiere decir que no esté en un futuro, eso es algo que iremos resolviendo. Simplemente para este partidos hemos considerado esta lista, no hay nada más. Yo me he comunicado con todos los muchachos, no le he asegurado nada absolutamente a nadie, ni ser convocado ni de jugar ni de nada, solo para presentarnos. Ningún jugador en este proceso está descartado”, cerró.