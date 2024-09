El entrenador de la Roja aclara que no tiene problemas con el delantero de Southampton y entrega el motivo para no convocarlo para los partidos ante Brasil y Colombia.

Ricardo Gareca entregó la nómina para los partidos de la Selección Chilena ante Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla. Una de las grandes ausencias en la nómina del Tigre es Ben Brereton, jugador que actualmente se desempeña en el Southampton de la Premier League.

En la derrota más reciente por 2-1 ante Bolivia, el delantero fue titular, pero Gareca decidió quitarlo en el minuto 35. Al ser consultado directamente por Ben Brereton, el entrenador aseguró que la determinación sólo pasa por ver otras alternativas. “Estrictamente por eso, no pasa por otra cosa, ver otras opciones nada más”, señaló el actual estratega de la Roja.

Más adelante, el DT profundizó. “Me gusta, imagínese que si no me hubiese gustado, no lo hubiese convocado ¡Cómo voy a convocar a un jugador que no me gusta! Eso es alguna percepción de ustedes o suya, contra esa percepción no puedo decirle nada. Cómo no me va a gustar un jugador que en los ochos partidos que me tocó estar al frente de la selección, lo convoqué en los ocho partidos”.

También se refiere al minutaje de Ben: “Ahora un jugador de la selección si usted me dice 30 minutos, 40 minutos para mí tiene que rendir, es lo que le toca jugar él. Hay otros que les toca jugar de entrada, hay otros que les toca jugar cinco minutos, 15 minutos, bueno, quiero ver. Dentro de esa opción, como le mencioné y le generalicé, creo que la selección no tiene a nadie particular que me haga pensar a mí que vaya a hacer algo diferente dentro del campo de juego”.

Ricardo Gareca asegura que no llama a Ben Brereton porque quiere ver otras alternativas (Foto: Photosport)

Ricardo Gareca explica que quiere explorar otras opciones en la Selección Chilena

Gareca profundiza en que quiere ver otras alternativas y aclara que no tiene ningún problema con Brereton: “Teniendo la posibilidad que usted me dice, un jugador que juega en la Premier League, un jugador que no tenemos ningún problema con él y le recocemos todas las bondades futbolísticas, tenemos la posibilidad de ver otra opción de la que ya vi en ocho partidos, entrando, entrando en situaciones complicadas, jugándonos determinadas cosas ¿Es una diferencia de él? No, Todo el resto de sus compañeros, están en la misma situación de él”.

“Le tocó a él estar fuera, porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor me otorgan otras alternativas, simplemente eso, no hay nada particular con Ben. Es un jugador que me gusta, que nos gusta, simplemente quiero ver otras opciones dentro de lo viable”, agregó.

También mencionó que ahora quiere ver a jugadores como Lucas Cepeda: “En estos momentos está Cepeda, es un jugador que lo quiero ver, tendremos que ir observando. Entiendo y comprendo las inquietudes y los gustos, pero en ocho convocatorias que he convocado a jugadores, imagínense si me va a gustar o no me va a gustar. Si convocaría para quedar bien, a lo mejor habría otra convocatoria, más en la situación que estamos como cuerpo técnico, pero lo hacemos de la absoluta convicción, de lo que creo que le hace falta a Chile y creemos que necesita Chile en este momento, no por otra cosa”.

Ben Brereton ahora con foco total en el Southampton

El jugador se tendrá que concentrar en los desafíos del Southampton en la Premier League. Actualmente el club se encuentra en zona de descenso, en el antepenúltimo lugar con un sólo punto en cinco compromisos jugados.

Brereton ahora se mentaliza en la visita que tendrá The Saints ante el Bournemouth el lunes 30 de septiembre a las 16:00 (de Chile) por la sexta jornada de la Primera División del fútbol inglés.