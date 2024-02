El tiempo vuela y en menos de un mes Ricardo Gareca tendrá su debut oficial en el banco de la Selección Chilena, cuando el 22 de marzo La Roja enfrente a Albania en Italia y posteriormente lo haga enfrentando a Francia en Marsella.

Una de las grandes dudas sobre el nuevo proceso del DT es si volverá Claudio Bravo o no. Por consiguiente, la gran interrogante es quién será el arquero fijo de La Roja y si Brayan Cortés mantendrá ese estatus que logró con Eduardo Berizzo.

“No lo conozco. Sin duda que Eduardo (Berizzo) habrá confiado y seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo y hemos visto las actuaciones”, dijo Ricardo Gareca a CNN Chile sobre el portero de los albos.

¿Seguirá Cortés en el arco de La Roja? | Foto: Photosport

El nuevo estratega de la Selección Chilena aún no se la quiere jugar sobre quién será el encargado de defender el pórtico de La Roja: “Quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros”, aportó.

“Está Arias también en Argentina. Está Bravo que para mí sigue vigente porque es un arquero que en estos momentos no le toca atajar, pero está en un club importante como el Betis, en una liga importante. Hablando con él, me decía que seguía teniendo expectativas”, complementó.

En el cierre, no deja afuera a unas de las joyas del preolímpico de Venezuela: “Vicente Reyes de la Sub 23 también me gustó. Chile en ese aspecto tiene buenas alternativas como para apresurarse a decir quién es el arquero. Me gustaría conocerlos y trabajarlos personalmente para tomar una decisión”, remató.

Las fechas del debut de Ricardo Gareca en La Roja

La Roja enfrentará el 22 de marzo a Albania en Italia en el debut de Ricardo Gareca. 4 días más tarde, el 26 de marzo, Chile se desplazará hasta la ciudad de Marsella para desafiar al vicecampeón del mundo.