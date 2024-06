Un especial partido vivirá Ricardo Gareca este martes cuando se enfrenten la selección chilena y la argentina en el Metlife Stadium, mismo escenario que vio coronarse a la Roja como monarca de América en la Copa América Centenario 2016.

El Tigre quiere dejar atrás el amargo empate ante Perú y ahora se verá las caras contra el equipo que representa a su país, y este lunes en conferencia de prensa fue consultado si recibe llamados o mensajes de sus familiares o amigos.

“No veo el celular, mensajes no recibo. Los veo después del partido, pero tengo cantidad de amigos de toda la vida, mi familia, pero ellos vienen y se ponen la camiseta de Chile”, afirmó.

Agregando que “no cambia nada el ser argentinos, lo seremos toda la vida, la nacionalidad se lleva en la sangre, pero hoy ellos lo único que desean es que a nosotros nos vaya bien”.

Ricardo Gareca reiteró, tal como lo hizo en la previa del partido ante Perú, que está 100% mentalizado es lo que es Chile.

“Yo estoy enfocado en la selección, soy un profesional y doy todo dentro de mi faceta. Siempre he sido de esa manera, pero eso no significa que no sea especial. Es todo lo que puedo decir”, indicó.

Ricardo Gareca y Lionel Messi

Sobre enfrentar al mejor jugador del mundo, el DT de la selección chilena aseguró que “hay que tomar los recaudos necesarios, sabemos la importancia que tiene. No hacemos marcas personales pero hay que tomarlo por donde se mueve”.