Roberto Rojas se mostró muy disconforme con la performance de la Selección Chilena en su derrota por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín por la cuarta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. el Cóndor tuvo críticas para la zaga central compuesta por Gary Medel y Paulo Díaz.

“Horrible. Parece que Chile no estudió lo que Venezuela hizo contra Brasil. Se sabía que Venezuela iba a ser más ofensivo y otra cosa: dos zagueros centrales muy lentos”, señaló el exjugador de la Selección Chilena en diálogo con Bolavip Chile.

El Cóndor continuó con la crítica hacia los defensores centrales de la Selección Chilena. “Ya no acompañan más la velocidad de los jugadores que jugaron. Por ejemplo, Soteldo no es un jugador extraordinario, es un jugador que tiene velocidad y con velocidad destruyó a toda la defensa chilena, porque ya lo lento que tienen los dos zagueros chilenos, no acompañan más a los delanteros”.

En el encuentro ante Venezuela, Gary Medel junto a Paulo Díaz fueron la dupla de centrales todo el compromiso. La Roja tuvo las bajas de Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic por lesión.

Roberto Rojas critica a los centrales de La Roja ante Venezuela (Foto: Photosport)

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones de las Eliminatorias se encuentra Chile?

La Roja se ubica en el octavo puesto de la Tabla de Posiciones de las Eliminatorias con cuatro puntos. Chile iguala en puntaje con el séptimo, Paraguay y el sexto, Ecuador, pero es superado por diferencia de goles.

¿Cuándo juega la Roja en la fecha FIFA de noviembre?

Chile tendrá dos desafíos claves en la fecha doble de noviembre. Los dirigidos por Eduardo Berizzo se medirán ante Paraguay de local el jueves 16 de noviembre a las 21:30 y luego visitarán a Ecuador el martes 21 a las 20:30.