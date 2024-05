Al Polaco no le parecieron nada bien las últimas declaraciones del entrenador de La Roja, quien le abrió las puertas al joven atacante.

Varias reacciones han generado las últimas declaraciones del entrenador Ricardo Gareca. Quien se abrió a la posibildiad de nominar al delantero Jordhy Thompson a la Selección Chilena.

En entrevista con CNN Chile, el técnico argentino indicó que el Niño Joya podría ser convocado en un futuro: “Thompson podría ser uno de ellos“.

Cabe recordar que el antofagastino de 19 años ha destacado en el FC Orenburg de Rusia, club al que fue cedido por Colo Colo con una opción de compra, la que se efectuará terminada la liga rusa.

Pero lo polémico de este anuncio es la situación judicial del atacante, quien fue formalizado por un caso de violencia de género contra su ex pareja y debió pagar una fianza para salir del país en enero.

Un ex seleccionado nacional se opone a la nominación de Jordhy Thompson

Ante aquello, el exfutbolista Rodrigo Goldberg salió al paso y criticó las palabras del Tigre Gareca respecto a Thompson.

“Yo creo en la reinserción para cualquiera que tenga la intención de hacerla (…) Lo primero, yo creo que tiene que demostrar eso (arrepentimiento) y hasta el momento, para mí gusto, no lo ha demostrado. Él está arrepentido por las repercusiones que tuvo“, comenzó diciendo en Radio Cooperativa.

“Para jugar al fútbol necesitas algo más que ser bueno para el fútbol, bueno para manejar una pelota en los pies. Necesitas inteligencia, necesitas la inteligencia de varias formas y él lamentablemente demostró que no la tiene“, continuó.

“Y segundo, porque yo creo que tiene que dar más pasos todavía, demostrar que realmente va en el buen camino y ojalá que así, por su bien que así lo sea“, completó el Polaco.

Jordhy Thompson jugó 12 partidos, anotó dos goles y dio una asistencia, en su primer semestre con el FC Orenburg. (Foto: Instagram)

Rodrigo Goldberg fue severo con la postura de Ricardo Gareca

Seguido, quien también fue seleccionado nacional, repasó la postura de Ricardo Gareca respecto al caso Thompson, quien señaló: “Para mí no es un problema ese tipo de cosas, porque son problemas personales, todos tenemos algún inconveniente en algún momento de la vida. Son cuestiones personales que no invadimos“.

Ante aquello, Goldberg disparó: “Yo no creo en que las personas sean divisibles, que lo que hace puertas adentro a mí no me importa. Sí importa, los deportistas de alto rendinmiento y los futbolistas, son futbolistas las 24 horas. ¿A caso te da lo mismo que de repente un jugador tuyo choque curado o te da lo mismo que un jugador tuyo se haya ido detenido porque cometió un delito? Ahí está el nombre de tu club, de tu institución, hay muchas cosas detrás”, finalizó.