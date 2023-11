Rodrigo Vera ve el vaso medio lleno con La Roja y argumenta por qué no está todo perdido: "Para mí, Chile no es un desastre"

La Selección Chilena terminó el 2023 con una dura derrota ante Ecuador en la altura de Quito, donde si bien mejoró la cara respecto al empate frente a Paraguay el jueves pasado, no alcanzó para rescatar puntos en la capital ecuatoriana.

Rodrigo Vera, destacado periodista nacional de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, sorprendió asegurando que no está todo perdido para Chile e incluso puso una cuota de optimismo dentro de la nube negra que rodea a La Roja.

Chile acumuló una nueva caída en Quito. | Foto: Photosport

Para el comunicador, la esperanza pasa por los equipos que juegan peor que la Selección Chilena actualmente en las Clasificatorias: “Me queda la sensación viendo las seis fechas de que hay equipos peores que Chile”.

“Estoy convencido que Bolivia juega menos que Chile, Perú está transformado en un desastre y Paraguay no es más que Chile hoy día en la actualidad”, complementó Vera ampliando su análisis.

Eso sí, en el cierre advierte que, con lo mostrado, puede que igual no alcance: “Chile ha hecho dos partidos buenos; frente a Colombia y ayer (martes) 60 minutos ante Ecuador, que hace un muy buen partido que lo pierde 1-0. ¿Chile es un desastre? Para mí no es un desastre, pero en los dos mejores partidos cosecha un punto, no te va alcanzar jamás así”, remató.

Lo que viene para La Roja

La Roja se volverá a juntar en marzo para encarar dos compromisos amistosos en Europa. En junio, volverá a tener amistosos antes de la Copa América de Estados Unidos 2024 y en septiembre se reanudan las Clasificatorias.

Chile en la tabla hacia el Mundial

Chile está en el octavo puesto fuera de todo con 5 puntos, los mismos que Paraguay que estaría yendo al repechaje, pero los guaraníes cuentan con mejor diferencia de gol que el combinado nacional.