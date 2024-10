El jugador Carlos Palacios llegaba a la partidos de la Selección Chilena ante a Brasil y Colombia como una de las grandes figuras en la nómina que entregó el entrenador Ricardo Gareca en en el Juan Pinto Durán.

Pero, la estadía de “La Joya” Palacios en la Roja no fue la esperada. Incluso, el futbolista de Colo Colo pidió ser liberado por “motivos personales” del combinado criollo antes de jugar contra “La Tri”, lo que generó un sinfín de críticas por parte del medio nacional.

Ahora, el futbolista de 24 años ya comienza a dar vuelta la página de esa llamativa situación y se enfoca solamente en el Cacique y en la recta final del Campeonato Nacional 2024.

Palacios solamente jugó 14 minutos ante Brasil | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Ronald Fuentes y la polémica decisión de Carlos Palacios en La Roja

Si hay alguien que conoce de cerca el trabajo de Palacios y fue importante para los inicios del oriundo de Renca es Ronald Fuentes, quien lo dirigió en Unión Española y ahora salió a defenderlo con todo.

“Carlos no estaba para jugar 10 minutos ante Brasil, estaba para mucho más. Conociendo las ganas que siempre tiene de ser un aporte, para él jugar 10 minutos es nada”, señaló el actual DT de Magallanes, a lo que agregó que “ahí yo vi frustración en él por no poder jugar y por no ser un aporte considerando las condiciones que tiene. Nada más que frustración. El entrenador (Gareca) no lo entendió, y eso me llama la atención”.

“Para mí, lo que él hizo (dejar la Selección) fue un error, pero también hay que entender la conversación que tuvo con Gareca antes de que lo nominaran”, complementó Fuentes.

“No sé qué fue lo que conversaron, pero no tengo dudas de que Carlos le pidió a Gareca que le dé minutos para jugar y mostrar sus capacidades, pero en 10 minutos no se puede”, remató.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

El siguiente partido de La Roja será contra Perú por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.