El histórico de La Roja profundizó su crítica a Ricardo Gareca por no permitir a Felipe Loyola disputar partido clave en Copa Libertadores.

La Selección Chilena ya piensa en la Copa América de Estados Unidos 2024, la cual arrancará dentro de poco tiempo y en donde Ricardo Gareca planea llevar lo mejor de lo mejor que tiene disponible en este momento.

Una controvertida decisión del estratega nacional fue la negativa de darle permiso a Felipe Loyola para estar en el duelo entre Huachipato y Gremio que los acereros terminaron perdiendo en el día de ayer por la cuenta mínima y, por consecuencia, quedaron eliminados de Copa Libertadores.

El que no está dispuesto a soltar el tema es Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile repasó al entrenador del combinado nacional poniendo de ejemplo a albos y azules: “Si el tema hubiese pasado por Colo Colo o con Universidad de Chile, el jugador estaría jugando. Es la experiencia que yo tengo”, dijo.

Pato Yáñez duro con Ricardo Gareca. | Foto: Photosport

Yáñez argumenta su opinión diciendo que “Por algo he visto convocatorias, rayados de cancha y no puede ser que uno aparezca el día jueves y otro no pueda hacerlo en un partido importante en el día de hoy (ayer)”, añadió.

“Yo agrego que si fuera un jugador de Colo Colo o de la U tiene la autorización y juega. La experiencia me marca eso”, remató en el cierre con una puntuda crítica hacia Ricardo Gareca en la previa de la Copa América.

Lo cierto es que Felipe Loyola no pudo estar frente a Gremio y el cuadro acerero le dijo adiós a la Copa Libertadores, pero al menos pudo lograr el premio de consuelo y se clasificó a los Playoff de la Copa Sudamericana 2024.

La Roja tiene un amistoso a la vista

La Roja jugará el martes 11 de abril frente a Paraguay en un amistoso que no solo marcará el último antes del certamen continental, sino que la vuelta de la Selección Chilena al Estadio Nacional.